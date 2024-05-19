سيارة العيلة لأحسن عيلة.. بداية من 300 ألف جنيه يمكنك الحصول على سيارة هيونداي بايون Bayon.. اشتريها ودلع عيلتك

أعلنت شركة هيونداي عن إطلاق سيارتها الجديدة هيونداي بايون (Bayon) لأول مرة في مصر مستهدفة العائلات التي تبحث عن سيارة مدمجة تجمع بين الأداء الجيد والتصميم العصرى والسعر المناسب حيث تبدأ أسعار هذه السيارة من 300 ألف جنيه مصري مما يجعلها خيارا مغريا للعائلات التي ترغب في الحصول على سيارة ذات مواصفات عالية بأسعار معقولة تابعونا لمعرفة التفاصيل.

مميزات سيارة هيونداي بايون

تتميز هيونداي بايون بعدة مزايا تجعلها مثالية للعائلات مثل:

مساحة داخلية واسعة توفر راحة مثالي لجميع أفراد العائلة.

تصميم عصري حيث يجمع بين الأناقة والديناميكية.

اقتصادية في استهلاك الوقود مما يجعلها مثالية للرحلات اليومية والطويلة.

أنظمة أمان متقدمة حيث تضمن سلامة الركاب في جميع الأوقات.

مواصفات هيونداي بايون

أطلقت شركة هيونداي سيارتها الجديدة هيونداي بايون (Bayon) في السوق المصري معززة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان المتقدمة مما يجعلها خيارا مثالية للعائلات كما تأتي الفئة الأولى من هيونداي بايون بالعديد من الميزات الرائعة بما في ذلك:

وسائل الأمان فهى تحتوى على عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية.

فرامل مانعة للانغلاق (ABS) توزيع اليكتروني للفرامل (EBD).

نظام الثبات الإلكتروني (ESP).

برنامج التوازن عند المرتفعات (HAC).

خاصية إيقاف السيارة بعد التصادم.

نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS).

مانع إدارة المحرك.

مثبت سرعة.

حساس اضاءة اوتوماتيك.

مرايات جانبية قابلة للتدفئة كهربائيًا.

جهاز تحذير المسافات الخلفية.

سبويلر خلفي.

حوامل سقف.

كساحات مطلية بالفضة.

زجاج مظلل.

زجاج خلفى داكن اللون.

سخانات بالزجاج الخلفي.

إمكانية طي المرايات كهربائيًا.

جنوط 15 بوصة.

تجمع هيونداي بايون بين الأداء العالي والتصميم الأنيق والميزات العملية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات الباحثة عن سيارة موثوقة واقتصادية.

أسعار هيونداي بايون موديل 2022 في مصر

أثارت سيارة هيونداي بايون موديل 2022 الكثير من التساؤلات بين المواطنين حول أسعارها في السوق المصري. جاءت أسعار السيارة على النحو الآتي:

فئة SPIRIT

السعر: 299,000 جنيه مصري.

الميزات: تشمل مجموعة من الميزات الأساسية والتقنيات المتطورة التي تضمن راحة وأمان الركاب.

فئة DYNAMIC