استقبال تردد قناة كراميش 2024 الجديد للأطفال علي التلفزيون

تعتبر قناة كراميش من القنوات التي تضمن محتوى آمن ومناسب للأطفال، مما يسمح للوالدين بالإطمئنان عند مشاهدة أطفالهم لهذه القناة، كما تقدم القناة برامج تفاعلية تشجع على تنمية مهارات الإبداع والتفكير لدى الأطفال، بالإضافة إلى تواجدها عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية، مما يسهل الوصول إلى محتواها في أي وقت ومن أي مكان​.

تردد قناة كراميش 2024 الجديد

قناة كراميش هي قناة عربية متخصصة للأطفال، تأسست عام 2009 في الأردن، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأناشيد التي تجمع بين الترفيه والتعليم، لذا صارت من القنوات ذو شعبية كبيرة لدى الأطفال.

نايل سات : التردد: 11603 أو 11430.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ : 4/3 أو 5/6.

برامج قناة كراميش

أفلام الرسوم المتحركة : تقدم القناة مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة التي يحبها الأطفال.

الأناشيد التعليمية : تركز القناة على تقديم أناشيد ترفيهية وتعليمية تعلم الأطفال القيم والأخلاق الحميدة.

البرامج التربوية : تهدف البرامج إلى تعزيز القيم مثل التعاون والصداقة والإحترام بين الأطفال.

اكتشاف المواهب : تقدم القناة برامج تشجع الأطفال على اكتشاف وتطوير مواهبهم في الغناء والرسم والعزف.

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