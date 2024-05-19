“شوف الغرامة كــــــام” الغرامات المرورية مديرية المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وكيفية دفعها ur.gov.iq

الغرامات المرورية مديرية المرور العامة، أطلقت وزارة الداخلية العراقية خدمة الاستعلام عن الغرامات المرورية عبر الانترنت وهي خدمة الكترونية هامة تهدف الى التيسير على المواطنين والمقيمين ومساعدتهم على إنجاز الخدمات بأسهل طريقة وفي أسرع وقت دون الاضطرار للتوجه الى مكاتب المرور والوقوف في طوابير طويلة للاستفسار عن المخالفات وسداد قيمتها، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وخطوات الاستعلام عن الغرامات المرورية، والشروط اللازمة لسداد الغرامة.

الغرامات المرورية مديرية المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق