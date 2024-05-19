“شوف الغرامة كــــــام” الغرامات المرورية مديرية المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وكيفية دفعها ur.gov.iq

الغرامات المرورية مديرية المرور العامة، أطلقت وزارة الداخلية العراقية خدمة الاستعلام عن الغرامات المرورية عبر الانترنت وهي خدمة الكترونية هامة تهدف الى التيسير على المواطنين والمقيمين ومساعدتهم على إنجاز الخدمات بأسهل طريقة وفي أسرع وقت دون الاضطرار للتوجه الى مكاتب المرور والوقوف في طوابير طويلة للاستفسار عن المخالفات وسداد قيمتها، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وخطوات الاستعلام عن الغرامات المرورية، والشروط اللازمة لسداد الغرامة.
الغرامات المرورية مديرية المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق
سيستفيد الملايين داخل العراق من خدمة الاستعلام عن الغرامات المرورية الكترونيا وسيتمكنون من الاطلاع عن قيمة الغرامات وسبب المخالفة وسداد المطلوب في دقائق قليلة وباتباع خطوات سهلة وبسيطة، وسنوضح لكم فيما يلي خطوات الاستعلام عن الغرامات المرورية مديرية المرور العامة العراق :
- الدخول الى بوابة اور للخدمات الالكترونية الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- الضغط على دخول ثم ادخال رقم الهاتف لإتمام عملية تسجيل الدخول.
- انتقل الى خدمة “غرامة” من الخدمات الالكترونية الموجودة على البوابة.
- ادخل بيانات السيارة الرقم الالماني ورقم الرخصة وغيرها.
- ثم ادخل البيانات الشخصية المطلوبة واضغط على “استعلام”.
- بعد ظهور المخالفات وقيمة الغرامات الموقعة عليك بإمكانك الضغط على “سداد” لدفع الغرامة.
- قم بتحديد وسيلة الدفع التي تناسبك، ثم ادخل بيانات البطاقة واتبع الخطوات المطلوبة.
شروط دفع الغرامات المرورية العراق
هناك بعض الشروط المطلوبة التي حددتها وزارة الداخلية العراقية لنجاح عملية سداد الغرامات الموقعة على السيارة، وهي :
- أن تكون رخصة القيادة غير منتهية وسارية المدة.
- تقديم وصل مطبوع لسداد الغرامة الكترونيا.
- دفع الغرامة في الفترة المحددة لتجنب غرامة التأخير.
- تقديم عقد ملكية السيارة عن السداد.
- دفع الغرامة من قبل صاحب السيارة او وكيله الرسمي.