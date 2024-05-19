“شوف الغرامة كــــــام” الغرامات المرورية مديرية المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وكيفية دفعها ur.gov.iq

Mahmoud آخر تحديث
“شوف الغرامة كــــــام” الغرامات المرورية مديرية المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وكيفية دفعها ur.gov.iq
الغرامات المرورية مديرية المرور العامة

هناك بعض الشروط المطلوبة التي حددتها وزارة الداخلية العراقية لنجاح عملية سداد الغرامات الموقعة على السيارة، وهي :

  • أن تكون رخصة القيادة غير منتهية وسارية المدة.
  • تقديم وصل مطبوع لسداد الغرامة الكترونيا.
  • دفع الغرامة في الفترة المحددة لتجنب غرامة التأخير.
  • تقديم عقد ملكية السيارة عن السداد.
  • دفع الغرامة من قبل صاحب السيارة او وكيله الرسمي.
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Mahmoud

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