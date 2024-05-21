بامكانيات خطيرة تعرف على سعر و مواصفات Samsung Galaxy A15 واكتشف أهم مميزاته

إسلام رمضان آخر تحديث
بامكانيات خطيرة تعرف على سعر و مواصفات Samsung Galaxy A15 واكتشف أهم مميزاته
بامكانيات خطيرة تعرف علي سعر و مواصفات Samsung Galaxy A15 واكتشف أهم مميزاته

هاتف Samsung Galaxy A15 4G  الرائع يبرز بشاشة سوبر اموليد 90 هيرتز وكاميرا خلفية 50 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية 13 ميجا بكسل، ومعالج Helio G99، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 25 واط، وسوف نستعرض المواصفات الكاملة وأهم مميزاته خلال الآتي، يرجى المتابعة لمعرفة التفاصيل كاملة.

ما هي مواصفات هاتف Samsung Galaxy A15 4G؟

المواصفاتالتفاصيل
شريحتي اتصالNano Sim
شبكات الاتصال2G, 3G, 4G
الأبعاد160.1×76.8×8.4 ملم
الوزن200 غرام
مواد البناءبلاستيك
الشاشة6.5 إنش Super AMOLED FHD, 1080×2340 بكسل, 396 بكسل/إنش, 90Hz, 800 شمعة
الذاكرة الداخلية والعشوائيةمتفاوتة بين 128/4, 128/6, 128/8, 256/8 جيجا بايت
معالجHelio G99
كاميرا أمامية13 ميجا بكسل, F/2.0
كاميرا خلفية50+5+2 ميجا بكسل, F/1.8+F/2.2+F/2.4
تصوير الفيديوFHD 1080p 30fps, HD 720p 30fps
ميزة إضافيةميكروفون لعزل الضوضاء
الواي فايa/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct
البلوتوث5.3, A2DP, LE
تحديد الموقعيدعم
بامكانيات خطيرة تعرف علي سعر و مواصفات Samsung Galaxy A15 واكتشف أهم مميزاته
بامكانيات خطيرة تعرف علي سعر و مواصفات Samsung Galaxy A15 واكتشف أهم مميزاته

أهم مميزات هاتف Samsung Galaxy A15 4G ؟

  • يتمتع هاتف Samsung Galaxy A15 بنظام التشغيل أندرويد 14، الإصدار الأحدث والأكثر تطورا.
  • توفر الكاميرا الأساسية للجهاز تجربة تصوير متميزة وجودة عالية.
  • يضمن المعالج Helio G99 أداء سلسا وفعالا للمستخدم.
  • تأتي بطارية الجهاز بسعة كبيرة، مما يعزز من طول عمرها، وهو ما يعد سمة مميزة لسلسلة Galaxy A.
  • تتميز الشاشة بتقنية سوبر أموليد ودقة عالية تعزز من تجربة المشاهدة واللعب، مع دعمها لمعدل تحديث 90Hz.
  • يدعم الجهاز تقنية NFC، مما يوفر مزيدا من الخيارات للاتصال اللاسلكي.
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معلومات الكاتب
إسلام رمضان

حاصل على ليسانس «أصول دين» جامعة الأزهر، أحب متابعة الأخبار والكتابة عنها والبحث بشكل واسع عن كل كلمة في الخبر

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