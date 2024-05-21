بامكانيات خطيرة تعرف على سعر و مواصفات Samsung Galaxy A15 واكتشف أهم مميزاته

هاتف Samsung Galaxy A15 4G الرائع يبرز بشاشة سوبر اموليد 90 هيرتز وكاميرا خلفية 50 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية 13 ميجا بكسل، ومعالج Helio G99، وبطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سريع 25 واط، وسوف نستعرض المواصفات الكاملة وأهم مميزاته خلال الآتي، يرجى المتابعة لمعرفة التفاصيل كاملة.

ما هي مواصفات هاتف Samsung Galaxy A15 4G؟

المواصفات التفاصيل شريحتي اتصال Nano Sim شبكات الاتصال 2G, 3G, 4G الأبعاد 160.1×76.8×8.4 ملم الوزن 200 غرام مواد البناء بلاستيك الشاشة 6.5 إنش Super AMOLED FHD, 1080×2340 بكسل, 396 بكسل/إنش, 90Hz, 800 شمعة الذاكرة الداخلية والعشوائية متفاوتة بين 128/4, 128/6, 128/8, 256/8 جيجا بايت معالج Helio G99 كاميرا أمامية 13 ميجا بكسل, F/2.0 كاميرا خلفية 50+5+2 ميجا بكسل, F/1.8+F/2.2+F/2.4 تصوير الفيديو FHD 1080p 30fps, HD 720p 30fps ميزة إضافية ميكروفون لعزل الضوضاء الواي فاي a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct البلوتوث 5.3, A2DP, LE تحديد الموقع يدعم

أهم مميزات هاتف Samsung Galaxy A15 4G ؟