“حتتفرج على الماتش من البيت” تردد القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي والأهلي في أبطال إفريقيا

تذاع اليوم مباراة الترجي والأهلي على مجموعة من القنوات ننقل لكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي والأهلي اليوم في مباراة الذهب في دوري أبطال إفريقيا، والتي تكون على أرض نادي الترجي في تونس، حيث ستقام المباراة مساء اليوم، وننقل لكم عبر الأسطر التالية تردد القنوات الناقلة للمباراة وموعد مباراة اليوم، ومباراة الإياب.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الترجي التونسي والأهلي

تنقل مباراة اليوم بين الترجي التونسي والأهلي المصري والتي ستقام على ملعب نادي الترجي في تونس، وتعد هذه المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، حيث تنقل المباراة قناة بين سبوت وعدد من القنوات الأخرى المجانية، وإليك تردد القنوات الناقلة:

تردد قناة بين سبورت 6 المشفرة “Bein Sports HD 6”:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

تردد قناة إي تي في الإثيوبية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11513.

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة أرينا سبورت الكرواتية:

القمر الصناعي: Eutelsat W2.

التردد: 11512.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 30000.

تردد قناة الوطنية التونسية الأرضية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11727.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

حيث تعرض القنوات غير بين سبورت المباراة بصورة مجانية.

موعد مباراة الترجي والأهلي الإياب والذهاب

تذاع مباراة اليوم بين نادي الأهلي المصري والترجي التونسي في تونس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والسعودية، كما ستكون مباراة الإياب على ملعب استاد القاهرة يوم السبت المقبل 25 مايو 2024 في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.