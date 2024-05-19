“990 ألف دينار فوري من مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تزف مفاجأة سارة حول الرواتب الجديدة mof.gov.iq

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دولة العراق والتي أدت الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات ومعاناة الكثيرون من قلة الدخل وعدم كفايته لتلبية احتياجاتهم، أصدرت الحكومة العراقية قرارا هاما برفع رواتب الموظفين لتتناسب مع مصاريفهم ويستطيع الموظف عيش حياة كريمة بلا أعباء أو مشاكل مادية

واليوم سنقدم لكم في هذا المقال سلم رواتب الموظفين بعد قرار الزيادة، وكيفية الاستعلام الكترونيا عن قيمة الرواتب الجديدة.