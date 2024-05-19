“990 ألف دينار فوري من مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تزف مفاجأة سارة حول الرواتب الجديدة mof.gov.iq

Mahmoud آخر تحديث
“990 ألف دينار فوري من مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تزف مفاجأة سارة حول الرواتب الجديدة mof.gov.iq
وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين
  • زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية بالضغط على هذا الرابط.
  • من الخدمات الالكترونية اختر خدمة “الاستعلام عن الراتب”.
  • ادخل بيانات الحساب الشخصي الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.
  • اكتب المعلومات اللازمة ثم اضغط على “استعلام”.
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معلومات الكاتب
Mahmoud

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