“990 ألف دينار فوري من مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تزف مفاجأة سارة حول الرواتب الجديدة mof.gov.iq

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دولة العراق والتي أدت الى ارتفاع اسعار السلع والخدمات ومعاناة الكثيرون من قلة الدخل وعدم كفايته لتلبية احتياجاتهم، أصدرت الحكومة العراقية قرارا هاما برفع رواتب الموظفين لتتناسب مع مصاريفهم ويستطيع الموظف عيش حياة كريمة بلا أعباء أو مشاكل مادية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال سلم رواتب الموظفين بعد قرار الزيادة، وكيفية الاستعلام الكترونيا عن قيمة الرواتب الجديدة.
وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين
في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء العراقي تم مناقشة قرار رفع رواتب الموظفين بالقطاع العام للدولة، وأعلنت وزارة المالية عن بدء تنفيذ القرار بداية من الشهر المقبل لتحقيق الهدف منه فورا وهو مساعدة المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي، وستصل نسبة الزيادة المقررة الى حوالي خمسين بالمائة، وستختلف نسبة الزيادة لكل موظف حسب درجته الوظيفية وسنوات العمل، وبالنسبة لسلم رواتب الموظفين وفقا لبيان وزارة المالية العراقية فسيكون على النحو التالي :
- سيرتفع راتب موظفي الدرجة العاشرة ليصبح بعد الزيادة 650 الف دينار عراقي.
- وسيصل راتب موظفي الدرجة التاسعة الى 727.5 الف دينار عراقي بعد الزيادة.
- أما موظفي الدرجة الثامنة فسيحصلون على راتب قدره 819 الف دينار بعد الزيادة.
- وموظفين الدرجة الأولى هم الأعلى راتبا بعد الزيادة حيث سيصل راتبهم الشهري الى 1.100.000 دينار عراقي.
الاستعلام عن رواتب الموظفين
ولمعرفة قيمة راتبك بعد الزيادة وموعد الصرف وكافة التفاصيل المتعلقة بالرواتب فذلك متاح من خلال موقع وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين عبر اتباع الخطوات التالية :
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية بالضغط على هذا الرابط.
- من الخدمات الالكترونية اختر خدمة “الاستعلام عن الراتب”.
- ادخل بيانات الحساب الشخصي الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.
- اكتب المعلومات اللازمة ثم اضغط على “استعلام”.