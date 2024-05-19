ستتعرفون من خلال المقال التالي على الفار بقا شرير تابع أجدد حلقات توم وجيري TOM & JEERY، تردد قناة توم وجيري على النايل سات وعرب سات 2024، قناة توم وجيري هي واحدة من القنوات التي تتميز بعرض أفلام الكرتون الممتعة والبرامج المخصصة للأطفال، تتمتع هذه القناة بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث يبحث الكثيرون عن ترددها للإستمتاع بمحتواها المميز.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات وعرب سات 2024

نضعك الآن أمام ما يخص الفار بقا شرير تابع أجدد حلقات توم وجيري، تردد قناة توم وجيري على النايل سات وعرب سات 2024، حيث تميزت قناة توم وجيري بسياسة تعتمد على عدم بث أي محتوى يحث على العنف العدواني بين الأطفال، مما جعلها خيارًا مفضلًا للعائلات الباحثة عن بيئة ترفيهية آمنة ومثيرة لأبنائها، وتأتي تسمية القناة من عرضها المستمر لسلسلة الكرتون الشهيرة “توم وجيري”، التي اكتسبت شهرة واسعة في جميع أنحاء الوطن العربي، وتُفضلها الجماهير الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

ولكي تتمكن من متابعة قناة توم وجيري على جهازك يجب عليك تثبيت الترددات التالية على جهازك ومن ثم تقوم بضبطها كما يلي:

اسم القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 12149

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

اسم القمر الصناعي: العرب سات.

تردد القناة: 11315

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

أفضل برامج قناة توم وجيري TOM & JEERY

وبعد أن تعرفتم من خلال ما سبق على الفار بقا شرير تابع أجدد حلقات توم وجيري، تردد قناة توم وجيري TOM & JEERY على النايل سات وعرب سات 2024، ننتقل الآن إلى أفضل برامج قناة توم وجيري TOM & JEERY، والتي نذكر لكم منها ما يأتي: