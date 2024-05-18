“توزيع 200 مليون دينار فوري”.. “مصرف الرافدين” يزف خبر سار للعراقيين

يُطلق مصرف الرافدين العديد من القروض والسلف الإلكترونية التي تشمل العديد من المواطنين سواء كانوا موظفين أم متقاعدين، وكذلك أصحاب سجلات تُجارية، حتى أن قيمة السلفة تصل لـ 200 مليون دينار عراقي، على أن يتم التقديم لهذه السلف إلكترونيًا، وفقًا لمجموعة من الشروط والمتطلبات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليه جميع المواطنين في محافظات العراق.

طريقة الحصول على سلف الرافدين 2024

وجاءت أبرز خطوات التقديم على سلف الرافدين التي يتم التقديم إليها إلكترونيًا، حتى أن قيمة السلفة تبلغ 200 مليون دينار عراقي، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مصرف الرافدين الرسمي.

ثم يُرجى الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بطلب سلفة معينة.

بعد ذلك يتم الموافقة على كافة الأحكام التي تُفرضها مصرف الرافدين.

بالإضافة إلى إمكانية الذهاب لفرع من فروع مصرف الرافدين حتى يتم تقديم طلب الحصول على السلفة.

مع إرفاق جميع المستندات المعنية بطلب القبول للحصول على السلفة.

شروط طلب سلف مصرف الرافدين

ومن أهم الشروط الهامة لكي يتم التقديم على سلف الرافدين أمام جميع المواطنين العراقيين، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-