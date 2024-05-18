نتيجتك بالدرجات.. لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالعراق

يبحث العديد من طلاب الصف الثالث المتوسط علي نتائجهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية، التي لم تبدأ اختباراتها حتى الأن، إلا أن الوزارة تقوم مباشرة في عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب مستمرة بين اللجان المشكلة علي ذلك وعقب الانتهار سيتم ظهورها علي الفور، وسنخبركم بجميع التفاصيل اللازمة التي تختص بتلك الموضوع في السطور الأتية.

موعد رفع نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الأول2024

يعد الصف الثالث المتوسط من اهم المراحل التعليمية التي يجب علي جميع الطلاب الالتزام بالمذاكرة وعدم التلاعب وأخذ الأمور بجدية، لان هذه السنه تعتبر الفاصل الذي من خلاله يتمكن الطالب بكل سهولة وينتقل إلي المرحلة الثانوية، لقد اكد مسئولون داخل لجان عمليات التصحيح بانه يعتبر النتائج الأولية ممتازة عن السنوات السابقة الماضية حيث يرجع ذلك إلي ان جميع الامتحانات بجميع المواد كانت تأتي سهله وبطريقة مباشرة، أوضحت الوزارة علي الموقع الرسمي الذي سيتم رفع النتائج عبرة سنوضحها في السطور التالية انتظرنا.

اعرف نتيجتك الآن علي موقع وزارة التعليم العراقية 2024