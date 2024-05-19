“استعلم results.mlazemna”.. رابط نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2024 العراق عبر موقع نتائجنا

تعتبر مرحلة الصف السادس الإبتدائي من أهم المراحل الدراسية في العراق وبعد انتهاء جميع المراحل الدراسية يوم 18 مايو 2024، بدأت جميع الطلاب تترقب وقت ظهور النتيجة، لذا أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق أن نتيجة الصف السادس على وشك الإنتهاء من جميع أعمال الكنترول، وبعد اعتماد النتيجة سيتم إعلانها على الفور، كما أضافت الوزارة أن جميع الطلاب تستطيع الإستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المدارس وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على الطلاب لكل من يرغب يتابع القادم.

كيفية الإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي

قامت وزارة التعليم في العراق بتوضيح بعض الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها للإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي وهي تتمثل فيما يلي:

في البداية يجب الذهاب إلى موقع نتائجنا.

حدد الصف السادس الإبتدائي 2024.

قم بإدخال المعلومات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة لها.

اكتب اسم الطالب ورقم الإمتحان وحدد اسم المحافظة.

الضغط على خانة استعلام وفي حال ظهور النتيجة ستظهر لك بكافة التفاصيل.

كيفية تقديم تظلم على نتيجة الصف السادس 2024 العراق

وفرت وزارة التعليم في العراق إمكانية تقديم تظلم والإعتراض على النتيجة من خلال تنفيذ الخطوات التالية: