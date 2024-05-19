“استعلم results.mlazemna”.. رابط نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2024 العراق عبر موقع نتائجنا

تعتبر مرحلة الصف السادس الإبتدائي من أهم المراحل الدراسية في العراق وبعد انتهاء جميع المراحل الدراسية يوم 18 مايو 2024، بدأت جميع الطلاب تترقب وقت ظهور النتيجة، لذا أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق أن نتيجة الصف السادس على وشك الإنتهاء من جميع أعمال الكنترول، وبعد اعتماد النتيجة سيتم إعلانها على الفور، كما أضافت الوزارة أن جميع الطلاب تستطيع الإستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المدارس وذلك بهدف توفير الوقت والجهد على الطلاب لكل من يرغب يتابع القادم.
كيفية الإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي
قامت وزارة التعليم في العراق بتوضيح بعض الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها للإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي وهي تتمثل فيما يلي:
- في البداية يجب الذهاب إلى موقع نتائجنا.
- حدد الصف السادس الإبتدائي 2024.
- قم بإدخال المعلومات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة لها.
- اكتب اسم الطالب ورقم الإمتحان وحدد اسم المحافظة.
- الضغط على خانة استعلام وفي حال ظهور النتيجة ستظهر لك بكافة التفاصيل.
كيفية تقديم تظلم على نتيجة الصف السادس 2024 العراق
وفرت وزارة التعليم في العراق إمكانية تقديم تظلم والإعتراض على النتيجة من خلال تنفيذ الخطوات التالية:
- يجب الذهاب إلى الموقع الالكتروني التابع لوزارة التربية العراقية.
- الضغط على الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.
- اختار خدمة الإعتراض على نتائج الصف السادس الإبتدائي.
- قم بتدوين البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة في الإستمارة.
- حدد المواد التي ترغب في تقديم تظلم على نتائجها.
- قم بدفع رسوم التظلم من خلال التوجه إلى طرق الدفع الإلكتروني على الموقع.
- ستقوم الجهات المعنية بالإطلاع على ورقة الإمتحان للطالب مرة آخرى وفي حال وجود درجات يتم إضافتها على المجموع الكلي وبذلك يتمكن الطالب باستلام شهادة النجاح بعد التعديل بها من المدرسة.