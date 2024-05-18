رصد حالة غش إلكتروني بامتحان الهندسة اليوم بالشهادة الإعدادية واحالة جميع أطرافها للتحقيق

فور رصد غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة لحالة غش إلكتروني خلال مادة الهندسة بالفترة الأولى بامتحانات الشهادة الإعدادية اليوم بإحدى لجان وادي النطرون.

قرر الأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم إحالة الطالب للتحقيق، مع استبعاد كل من رئيس اللجنة والمراقب الأول وعدد 2 من الملاحظين بتلك اللجنة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات معهم، بسبب حالة الغش الاليكتروني المذكورة.

وخلال بيان رسمي اليوم لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، منشور على صفحتها الرسمية أكد وكيل الوزارة أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، وخاصة فيما يخص الإجراءات واللوائح المنظمة لسير الامتحانات، ومن تلك اللوائح والضوابط كان منع دخول أي أجهزة هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية اخرى مثل السماعات وغيرها سواء مع الطلاب والملاحظين.

وأشار بيان تعليم البحيرة بشأن واقعة الغش الاليكتروني، أن أي مخالفة سيتم على الفور الضرب بيد من حديد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين على حد سواء، تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن.

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