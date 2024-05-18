“رابعة ابتدائي” استعلم نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس 2024 بالالوان

بعد انتهاء طلاب الصف الرابع الابتدائي لاختبارات الترم الثاني ونهاية العام الدراسي 2024 والتي يليه بداية الإجازة الصيفية المطولة، ويحرص الطلاب وأولياء الأمور على متابعة موعد الاعلان عن ظهور النتائج، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عمليات التصحيح واعتماد النتائج في المديريات التعليمية التابع لها لكل طالب في جميع محافظات الجمهورية، وتيسيرا من وزارة التربية والتعليم على تسهيل حصول الطلاب على النتائج تم توفير إمكانية الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس إلكترونيًا عبر بوابة التعليم الاساسي، إليكم تفاصيل الأمر وخطوات الاستعلام عن النتيجة.

استعلم نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس 2024

ينتظر طلاب الصف الرابع الابتدائي معرفة نتائجهم وتقدم وزارة التربية والتعليم خدمة سهلة وسريعة لِلحصول على نتائج الطلاب إلكترونياً، بإمكانهم الاستعلام عن نتائجهم برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الأساسي ويتم نشرها بالالوان وللاستعلام عن النتيجة، اتبع الخطوات التالية: