الرغيف بـ جنيه وربع.. الحكومة تفجر مفاجأة كبيرة بشأن تكلفة سعر الخبز المدعم.. التموين يوضح أسباب زيادة الأسعار

أسعار الرغيف المدعم، في خطوة مفاجئة لم تكن متوقعة أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم ليصل إلى جنيه وربع بدلاً من 5 قروش و أثار هذا القرار جدلاً واسعًا في الشارع المصري، حيث اعتبره البعض ضرورة لترشيد الدعم وتخفيف العبء عن خزينة الدولة، بينما اعتبره آخرون عبئًا إضافيًا على عاتق المواطنين، خاصةً محدودي الدخل وانقسمت الآراء إلى فريقين ولكن يجب العلم أن الدولة حريصة على كافة حقوق المواطنين وهي اتخذت هذا القرار حرصًا على خزينة الدولة وحرصًا على عدم تكلف المزيد من الأعباء التي قد تعيق تطورها.
التموين تصدر قرارا عاجلا بشأن أسعار الرغيف
تم تحديد سعر رغيف الخبز المدعم بـ جنيه وربع بدلاً من 5 قروش، ويشمل القرار جميع المواطنين المصريين المقيدين ببطاقات التموين، ولكن سيظل كل فرد من المستفيدين يحصل على نفس كمية الخبز المدعم المُحددة مسبقًا، بقيمة 5 أرغفة لكل فرد يوميًا ولكن سوف يكون وفقًا للسعر الجديد المحدد من قبل مجلس الوزراء.
أسباب اتخاذ الحكومة هذا القرار
هناك العديد من الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار وهي:
- بررت الحكومة قرارها بارتفاع تكلفة إنتاج الخبز المدعم بشكل كبير، حيث وصلت تكلفة إنتاج الرغيف إلى أكثر من جنيه بينما يتم بيعه للمواطنين بـ 5 قروش فقط.
- تهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى ترشيد دعم السلع التموينية بشكل عام، وخاصة دعم الخبز الذي يعد أحد أكثر السلع استهلاكًا في مصر.
- يكلف دعم الخبز الدولة المصرية مبالغ ضخمة سنويًا، وتأمل الحكومة من خلال رفع السعر تخفيف هذا العبء المالي.
- على الرغم من أن القرار ما زال محل المناقشة بين الجهات المختصة ولكن بمجرد انتشاره سبب ضجة وقلل كبير جدا وأيضا فكرة التطبيق سوف تكون صعبة في البداية.