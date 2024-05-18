الرغيف بـ جنيه وربع.. الحكومة تفجر مفاجأة كبيرة بشأن تكلفة سعر الخبز المدعم.. التموين يوضح أسباب زيادة الأسعار

أسعار الرغيف المدعم، في خطوة مفاجئة لم تكن متوقعة أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم ليصل إلى جنيه وربع بدلاً من 5 قروش و أثار هذا القرار جدلاً واسعًا في الشارع المصري، حيث اعتبره البعض ضرورة لترشيد الدعم وتخفيف العبء عن خزينة الدولة، بينما اعتبره آخرون عبئًا إضافيًا على عاتق المواطنين، خاصةً محدودي الدخل وانقسمت الآراء إلى فريقين ولكن يجب العلم أن الدولة حريصة على كافة حقوق المواطنين وهي اتخذت هذا القرار حرصًا على خزينة الدولة وحرصًا على عدم تكلف المزيد من الأعباء التي قد تعيق تطورها.

التموين تصدر قرارا عاجلا بشأن أسعار الرغيف

تم تحديد سعر رغيف الخبز المدعم بـ جنيه وربع بدلاً من 5 قروش، ويشمل القرار جميع المواطنين المصريين المقيدين ببطاقات التموين، ولكن سيظل كل فرد من المستفيدين يحصل على نفس كمية الخبز المدعم المُحددة مسبقًا، بقيمة 5 أرغفة لكل فرد يوميًا ولكن سوف يكون وفقًا للسعر الجديد المحدد من قبل مجلس الوزراء.

أسباب اتخاذ الحكومة هذا القرار

‏هناك العديد من الأسباب التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار وهي: