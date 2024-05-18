عاجل الأن.. رابط نتائج طلاب الصف الثاني عشر 2024 الدور الأول وطرق الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة التربية

نتائج الصف الثاني عشر، تلعب الامتحانات دورًا هامًا في النظام التعليمي بدولة الكويت، حيث تستخدم لتقييم مستوى وقدرات الطلاب ومعرفة مدى استيعابهم للمواد الدراسية، وتُقام الامتحانات على مختلف المستويات التعليمية، بدءًا من المرحلة الابتدائية وصولًا إلى المرحلة الجامعية، وبعد انتهاء الصف الثاني عشر من الامتحانات الكثير من أولياء الأمور ينتظرون الإعلان عن النتيجة عبر المصادر المختلفة والقلق يسود قلوبهم ولذلك يحاولون الدخول بصورة مستمرة على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم بالكويت حتى يتمكنوا من معرفة النتيجة.

رابط نتائج طلاب الصف الثاني عشر 2024 الدور الأول

حتى الان لم تعلن وزارة التعليم الكويتية عن نتائج طلاب الصف الثاني عشر 2024 الدور الأول، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم أو من خلال تطبيق سهل بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات، وتكون الطريقة كالتالي:

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني عشر من موقع وزارة التربية الإلكتروني

‏يمكن الاستعلام من خلال موقع الوزارة كالتالي:

الدخول على موقع وزارة التربية.

‏سجل الدخول على حسب الإيميل إذا كان خاص بالطالب أولي الأمر

قم بإدخال الرقم المدني للطالب.

ثم اضغط على بحث.

ستظهر نتيجة الطالب على الشاشة بمجرد الإعلان عنها.

الاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر من خلال تطبيق سهل

‏تطبيق سهل هو واحد من التطبيقات المخصصة لوزارة التعليم في دولة الكويت لإنجاز العديد من المهام: