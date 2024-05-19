حقيقة زيادة نصيب الفرد من الدعم التمويني لشهر يونيو 2024 بمناسبة عيد الأضحى

توجد بعض المعلومات المنتشرة على منصات التواصل الإجتماعي تفيد بزيادة قيمة الدعم المخصص لكل فرد في البطاقات التموينية لشهر يونيو لعام 2024، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحديد مقدار الدعم التمويني لشهر يونيو وموعد صرف السلع التموينية لذلك الشهر، حيث يستفيد من هذا النظام حوالي 21 مليون بطاقة تموينية تصرف بشكل دوري كل شهر.

حقيقة زيادة نصيب الفرد من الدعم التمويني لشهر يونيو 2024



انتشرت العديد من الأخبار التي تشير إلى صرف 150 جنيه لكل فرد في البطاقة التموينية وهو ما تم نفيه من قبل الوزارة بشكل واضح وأكدت الوزارة أن قيمة الدعم لكل فرد لن تتجاوز 50 جنيه وذلك تبعاً للقرارات الرئاسية، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتوضيح أنه لم يصدر أي قرار جديد يتعلق بتغيير قيمة الدعم المقرر لكل فرد في البطاقة التموينية لشهر يونيو 2024، وبناءاً عليه سوف يتم توزيع السلع التموينية لشهر مايو بمبلغ 50 جنيه لكل فرد حيث يمكن صرف زجاجة زيت سعة 800 مللي وكيلوجرام من السكر المعبأ وهذا ينطبق على الفرد الرابع والخامس في البطاقة التموينية حيث يحصل الفرد الخامس على 25 جنيه فقط في الشهر.

كام قيمة حصة الفرد من السلع التموينية؟

يمكن للفرد المدون على البطاقة التموينية أن يقوم بالحصول على اثنين كيس من السكر وزجاج الزيت شهرياً و خمس أرغفة من الخبز بشكل يومي على مدار الشهر، أما البطاقة التموينية التي تحمل فردين يحصلون على اثنين كيس من السكر واثنين زجاجة من الزيت و 10 أرغفة من الخبز يومياً على مدار الشهر.

مواعيد توزيع الدعم التمويني لشهر يونيو 2024

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على القيام بتوزيع السلع التموينية في يوم محدد من كل شهر ومن المقرر أن يبدأ توزيع الدعم التمويني لشهر يونيو ابتداءً من الأول من شهر يونيو ويستمر طوال الشهر.