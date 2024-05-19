رابط الإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول العراق 2024.. عموم محافظات العراق

ارتفعت معدلات البحث عن نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2024 من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، عقب انتهاء كل المراحل الدراسية من اختباراتهم، حيث قامت وزارة التربية والتعليم في عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات بسرعة، لتوفير النتائج للطلاب في أسرع وقت ممكن، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج بأسرع وقت، لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بالعراق بتوفير أكثر من طريقة من أجل الحصول على هذه النتيجة حيث أتاحت الوزارة الحصول على هذه النتيجة عن طريق موقع الوزارة وموقع نتائجنا.

كيفية الحصول على نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2024

من خلال بعض الخطوات البسيطة عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم في العراق والتي يتيح نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2024 في العراق لكل الطلاب الذين يرغبون في التعرف عليها، والخطوات جاءت كالآتي:

القيام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

تسجيل الدخول عليه عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.

ثم اذهب إلى قسم نتائج الاختبارات.

اختيار المرحلة التعليمية للطالب.

ثم كتابة الإسم الرباعي للطالب ثم الرقم الامتحاني الخاص به.

ثم قم باختيار المحافظة الذي يقيم بها الطالب.

قم بالضغط على أيقونة الإستعلام.

وفي النهاية سوف تظهر أمامك على الشاشة النتيجة الخاصة بالطالب.

كيفية الحصول على نتائج السادس الإبتدائي من موقع نتائجنا

يمكنك الحصول على نتائج السادس الإبتدائي من موقع نتائجنا عن طريق اتباع الخطوات التالية: