“كل اللي قدم على شقة هيستلمها”.. رابط الإستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي 2024 وشروط الحجز

قامت وزارة الإسكان الإجتماعي في مصر بالإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة للمواطنين من محدودي الدخل ضمن مشروع شقق الإسكان الإجتماعي المقرر طرحه خلال أيام ولذلك يتساءل الكثير عن رابط وطريقة التقديم على شقق الإسكان الإجتماعي للعام 2024.

رابط الإستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي 2024

يمكن لكل المواطنين الإستعلام عن شقق الإسكان الإجتماعي 2024 عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولاً القيام بالدخول على موقع صندوق التمويل العقاري.

ثم قم بالضغط على كلمة الإستعلام عن طلبات التخصيص.

قم باختيار المشروع الذي ترغب في أن تقوم بحجز وحدة سكنية فيه.

قم بملء البيانات الشخصية للمتقدم في الخانات المخصصة لها.

ثم إدخال الرقم القومي الخاص بالشخص المتقدم للحصول على وحدة سكنية.

في النهاية قم بالضغط على كلمة استعلام ومن ثم تظهر نتيجة الطلب والبيانات التي يرغب المتقدم معرفتها.

شقق الإسكان الإجتماعي 2024 في برنامج مسكن

قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن أنه سيتم طرح شقق الإسكان الإجتماعي 2024 ببرنامج مسكن في المدن الجديدة والتي من ضمنها: (مدينة رشيد وغرب أسيوط والمنصورة الجديدة).

شقق الإسكان الإجتماعي 2024 بالإعلان 18

قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الإجتماعي 2024 بالإعلان 18 وهي وحدات سكنية يتم تسليمها كاملة التشطيب وتتراوح مساحات الشقق ما بين 75 إلى 90 متر.

ما هي شروط حجز شقق الإسكان الإجتماعي 2024؟

توجد عدة شروط لحجز شقق الإسكان الإجتماعي 2024، كالآتي: