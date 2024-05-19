“أهلاً بالعيد”.. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 فلكياً في مصر وموعد وقفة عرفات

بدأ العد التنازلي لوقفة عرفات ولذلك يبحث المواطنين في مصر عن موعد عيد الأضحى المبارك 2024 من أجل الاستعداد لقضاء عطلة طويلة ومن أجل استغلال تلك الأيام المباركة في العبادات بالإضافة إلى أداء فريضة الحج.

متى موعد عيد الأضحى المبارك 2024؟

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل عن موعد عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر، وبحسب الحسابات الفلكية فإن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم الجمعة 7 يونيو القادم لذلك من المقرر أن يأتي أول أيام العيد فلكياً يوم الأحد 16 يونيو المقبل.

دار الإفتاء تعلن موعد عيد الأضحى المبارك

تعمل دار الإفتاء المصرية على الاستعداد من أجل الإعلان رسمياً عن موعد عيد الأضحى 2024 بالتوازي مع استطلاع هلال ذي الحجة لعام 1445 هجرياً والتي من المقرر أن يوافق 29 ذي القعدة الموافق الخميس 6 يونيو 2024.

متى موعد غرة شهر ذي الحجة 1445؟

فلكياً سوف تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الجمعة الذي يوافق يوم 7 يونيو القادم لتكون وقفة عرفات 1445 فلكياً يوم السبت الموافق 15 يونيو القادم ويكون بذلك موعد عيد الأضحى المبارك 2024 فلكياً يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 ويستمر حتى يوم الأربعاء 19 من نفس الشهر.

عدد أيام الإجازة في عيد الأضحى 2024

ينتظر الموظفين في القطاعين العام والخاص إجازة عيد الأضحى لعام 2024، حيث أعلن مجلس الوزراء عن تفاصيل هذه الإجازة الرسمية التي ستستمر لمدة 5 أيام. وفيما يلي التفاصيل: