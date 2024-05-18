تردد غير مشفر: القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2024 ، والتى تقام المباراة اليوم السبت الموافق 18 مايو 2024 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر وفى تمام الساعة السابعة بتوقيت تونس والمغرب الجزائر ، وهى مباراة قد تحسم اللقب بشكل كبير اليوم على الرغم من وجود مباراة إياب في الأسابيع المقبلة ، ولكن إذا انتهت اليوم مباراة بنتيجة كبير قد تضع احد الفريقين في مازق كبير في مباراة الإياب ، واليك عبر موقعنا البدل تفاصيل مباراة الأهلي والترجي اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي اليوم

تأهل النادي الأهلي المصري إلي دور النهائي من دوري أبطال أفريقيا بصعوبة بالغة في جولاته السابقة ليواجه الترجى التونسي، والذي دائما ما تجمل مواجهتهم الكثير من الجدل الواسع بين الجماهير ، وهى مباراة متعادلة الكافتين من حيث قوة الفريقين وحظهم الكبير في النهائيات ، ولذلك هي مباراة غير متوقع الأداء أو النتيجة ، وقد تحسم بشكل كبير في الدقائق النهائية ، وتقام مباراة الذهاب على ملعب الترجي التونسي وسط جماهيره في الملعب الأولمبي حمادى العقربى ، وتنقل عبر قنوات بي إن سبورت فقط المشفرة وقناة اخرى سوف نوفر إليك ترددها من خلال هذا الفقرة المقبلة.

الآن مباراة الأهلي والترجى

ارتفع البحث الآن من قبل جماهير كرة القدم في أفريقيا حول الاستعلام عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي فى نهائي دوري أبطال افريقيا اليوم ، ولى سوف تذاع على قناة بى ان سبورت 6 بتعليق عصام الشوالى وعلى محمد على واليك تردد القناة :

التردد هي: 12245

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة المفتوحة لمباراة الأهلي والترجى