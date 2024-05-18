رسميًا رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين 2024 بالأردن

يتساءل العديد من المواطنين في الأردن بخصوص مواعيد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين هذا الشهر، حيث فد أعلنت الجهات الأردنية تفاصيل صرف رواتب المتقاعدين العسكريين الذين يتلقون معاشات شهرية منتظمة، إلى جانب مواعيد صرف الرواتب والعطل الرسمية أو الإجازات في البلاد، حيث من المتوقع أن يتم تحديد مواعيد الصرف بيوم واحد قبل أو بعد الموعد المعتاد، وذلك يشمل راتب شهر الذي سيتم صرفه يوم 21 ويمكن التعرف على جدول مواعيد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن وشروط الاستحقاق من خلال مقالنا هذا.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

يمكن الاستعلام عن رواتب المتقاعدين، من خلال اتباع الآتي:

فب البداية يتم زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية الأردنية على الإنترنت.

يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك بالشكل الصحيح في اللغة العربية.

من ثم يتم الذهاب إلى خدمات الإنترنت.

يجب عليك اختيار خدمة الاستعلام عن حقوق التقاعد من الخدمات المتوفرة.

من ثم يتم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، مثل رقم هوية وكلمة مرور.

النقر على زر البحث، ثم الانتظار حتى يتم الرد.

زيادة في رواتب المتقاعدين العسكريين في الأردن

تم تحديد قيمة زيادة الراتب التقاعدي للجنود في الأردن بالشكل التالي