قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والأفريقية مساء اليوم السبت نحو ملعب رادس في تونس، حيث يستضيف الترجي التونسي نظيره الأهلي المصري في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقياونظرا لأهمية الحدث، سوف يتم بث المباراة على شاشات العديد من القنوات الناقلة، لتُتيح للجميع متابعة أحداثها المثيرة. وقد أعلنت قناة مفتوحة عن نقلها للقاء مباشرةً

قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي

تقدم قناة beIN SPORTS HD6 تغطية شاملة للمباراة، مع تعليقٍ مشوقٍ لمُتابعيها كما يمكن للجمهور متابعة البث المباشر على العديد من القنوات الأخرى، مع توفر ترددات تلك القنوات على مختلف الأقمار الصناعية ويمكنك ايضا مشاهدة مباراة الأهلي والترجي على قناة سبورت كلوب على قمر الصناعي يوتلسات الإفريقي مجاناً بدون تشفير.

قمر يوتل سات

قنوات سبورت كلوب

تردد11471 – أفقي 30000

وتردد11011 – رأسي 27500

تشكيل الاهلي اليوم

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لخوض مواجهة الترجي التونسي المرتقبة اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا وتنطلق المباراة الحاسمة على ملعب رادس في تونس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهر، بينما ستُقام مباراة الإياب يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي ويهدف الأهلي المصري، حامل لقب البطولة، إلى تحقيق الفوز في مباراة الذهاب للحصول على الأفضلية قبل مباراة الإياب على أرضه، بينما يسعى الترجي التونسي لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل مهمته في مباراة العودة.