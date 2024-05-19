“وزارة المالية العراقية تُعلن”.. خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين هذا الشهر 2024

أعلنت وزارة المالية في العراق عن تطبيق الزيادة الجديدة في سلم رواتب الموظفين بزيادة 150% والهدف من هذه الزيادة هو تحسين المستوى الإقتصادي للمواطنين ومساعدتهم في مواجهة الغلاء والعيش حياة أفضل، وتختلف الزيادة على حسب درجة الوظيفة، لذلك يبحث الكثير عن وزارة المالية العراقية تُعلن رواتب الموظفين هذا الشهر بزيادة تصل إلى 150%، وفي هذا الصدد دعونا نتعرف على كيفية الإستعلام عن الرواتب تابعونا.

كيفية الإستعلام عن رواتب موظفين العراق 2024

يمكن لجميع الموظفين والمواطنين بالعراق الإستعلام عن رواتب الموظفين من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

في بادئة الأمر يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.

قم بالضغط على زر تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.

قم بالتوجه إلى قائمة الخدمات واختار الإستعلام عن الرواتب.

قم بتدوين المعلومات الشخصية وتشمل ورقم الهوية والدرجة الوظيفية.

يجب التأكد من صحة المعلومات المدخلة.

الضغط على زر إرسال وستظهر لك نافذة أخرى بتفاصيل الزيادة للمستعلم.

سلم رواتب الموظفين في العراق 2024

وضحت وزارة المالية العراقية وفقا للدرجة الوظيفية وتتمثل الرواتب فيما يلي:

الدرجة الأولى يحصل الموظف على مليون ومائة ألف دينار عراقي.

الدرجة الثامنة يحصل الموظف على راتب قيمته 819 ألف دينار عراقي.

الدرجة التاسعة يحصل الموظف على راتب قيمته 727 ألف و500 دينار عراقي.

الدرجة العاشرة يحصل الموظف على راتب قيمته 650 ألف دينار عراقي.

متى موعد صرف رواتب الموظفين في العراق 2024؟

أعلنت وزارة المالية العراقية عن الإلتزام بتوزيع الرواتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وإذا صادف الموعد عطلة رسمية في الدولة، تحرص الدولة على وصول جميع المستحقات للموظفين في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية بالوقت المحدد ويكون الراتب يتضمن الزيادة الجديدة.