فرصتك تكسب مليون دولار… طريقة الاشتراك في مسابقة الحلو… تعرف على اهم الشروط المطلوبة..!! 

كثرت رغبة واستفسارات المواطنين في مختلف بلدان الوطن العربي حول الخطوات والشروط اللازمة للمشاركة في مسابقة الحلم، والتي تم إطلاقها بواسطة المملكة العربية السعودية وتعرف بمسابقة العمر، حيث تحقق أحلام الفائزين وتمنحهم فرصة الفوز بجوائز مالية هائلة قد تصل إلى مليون دولار، بالإضافة إلى جوائز أسبوعية وشهرية متنوعة، في هذا المقال، سوف نشرح بالتفصيل شروط المشاركة في مسابقة الحلم وكيفية التسجيل فيها.

شروط التقديم على المسابقة

قد كشفت مجموعة قنوات MBC في المملكة العربية السعودية عن بعض الشروط الضرورية التي يجب توافرها لكل من يرغب في المشاركة في مسابقة الحلم، ومن أبرز هذه الشروط:

1. يتوجب على المتقدم للمسابقة أن يكون من أصل عربي أو من أحد البلدان العربية.

2. يجب أن يكون عمر المتقدم للمسابقة 18 عامًا على الأقل.

3. يتوجب على المتقدم أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية أو في أحدى الدول العربية.

4. يتعين على المتقدم أن يوافق على جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالمسابقة.

5. يجب ألا يكون هناك أي صلة قرابة بين المتقدم وأي شخص يعمل في القناة أو في تنظيم المسابقة.

6. يجب الإجابة عن جميع الأسئلة المطروحة ضمن إطار المسابقة.

طريقة التسجيل في المسابقة

ها قد وصلت إلى الخطوات التي يمكن اتباعها بسهولة للمشاركة في مسابقة الحلم، يمكنك البدء من خلال التوجه إلى متجر التطبيقات أو جوجل بلاي والبحث عن تطبيق الحلم، بمجرد تثبيت التطبيق، قم بفتحه واتبع الخطوات للتسجيل باستخدام رقم هاتفك المحمول بعد ذلك، سوف تتلقى رسالة نصية تحتوي على كود، قم بإدخاله لاستكمال عملية التسجيل، للمشاركة في المسابقة، قم بإرسال رسالة نصية تحتوي على أحد الكلمات التالية حلم، Dream، أو Reve، ثم انقر على زر الإرسال، سوف تصلك رسالة تأكيد بالاشتراك في المسابقة.