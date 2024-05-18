هتخس من غير ما تحس.. تمارين بسيطة لتخسيس البطن والارداف

لو بكرش وبتعاني، ونفسك ترج زي زمان يبقى خلى بالك الموضوع ده ليك، عشان هنعرفك بعض التمارين البسيطة لتخسيس البطن والارداف، ومن خلالها هتلاقي أنك بتخس يوم من بعد يوم وانت في مكانك.

تمارين بسيطة لتخسيس البطن والارداف

هناك بعض التمارين البسيطة التي يمكن ممارستها للمساعدة في تخسيس البطن والأرداف:

تمارين البطن:

– البلانك (Plank): القيام بوضعية البلانك لمدة 30 ثانية إلى دقيقة، مع المحافظة على صلابة الجسم.

– رفع الساقين (Leg Raises): رفع الساقين بالتبادل إلى الأعلى مع الحفاظ على ثبات الظهر.

– تمرين البطن المائل (Oblique Crunches): الانحناء جانبيًا مع لمس الركبة بالمرفق المقابل.

تمارين الأرداف:

– الجلوس والوقوف (Squats): التنقل بين وضعية الجلوس والوقوف ببطء وبشكل متكرر.

– رفع الحوض (Glute Bridges): الاستلقاء على الظهر ورفع الحوض عن الأرض.

– خطوات الجانب (Side Lunges): الخطو جانبيًا مع ثني الركبة.

تمارين تركيبية:

– الوثبات (Jumping Jacks): القيام بحركة الوثبات مع المحافظة على صلابة الجسم.

– التمرينات المعلقة (Suspension Exercises): استخدام حبال التعليق لتنفيذ تمارين البطن والأرداف.

تذكر البدء ببضع تكرارات وزيادتها تدريجيًا مع مرور الوقت، كما يجب الحرص على التنفس السليم والاسترخاء بين التكرارات، تشاور مع مختص صحي قبل البدء في أي برنامج تمارين.

تمارين بسيطة لتخسيس البطن والارداف في المنزل

هذا ويمكنك ممارسة هذه التمارين البسيطة لتخسيس البطن والأرداف في المنزل بدون الحاجة إلى معدات خاصة، حيث ستكون هذه التمارين فعالة ومريحة للقيام بها في المنزل.

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