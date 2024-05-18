“مش هتسمع زنهم تاني!!”.. تردد قنوات الاطفال 2024 “كراميش وطيور الجنة وطيور بيبي وماجد” لمشاهدة افلام الكرتون واغاني الاطفال

تردد قنوات الاطفال 2024، في ظل حلول اجازة نهاية العامة يتزايد البحث من قبل الوالدين حول تردد قنوات الاطفال 2024 التي تعد وسيلة التسلية الوحيدة للاطفال التي لا تكلفهم أي مبلغ، حيث تقوم قنوات الاطفال بعرض مجموعة من افلام الكرتون الجميلة والاغاني المميزة التي تهدف لتنمية القدرات العقلية للطفل واكسابه الكثير من الصفات الحميدة، وبالتالي فهي تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا للأطفال من جميع الأعمار، واليكم اجدد تردد قنوات الاطفال الجديد 2024.

تردد قنوات الاطفال 2024

ويمكنك من خلال تنزيل تردد قنوات الاطفال 2024 مشاهدة كافة افلام ومسلسلات الكرتون على مدار اليوم، مثل:”الجميلة والوحش، حلقات توم وجيري، طرازان، شركة المرعبين المحدودة، الاسد الملك، السمكة نيمو،…”، علاوة على الاغاني الشيقة مثل:”ماما زمانها جاية، بابا جاي امتى، مين حبيب بابا، حبيبة امها، ذهب الليل طلع الفجر، القطة المشمشية،…”.

تردد قناة كراميش

من أروع القنوات التى تناسب الاطفال الصغار من سنة الى فوق لانها تقدم اغاني مميزة تشد الاطفال.

التردد: 11645

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة هدهد

هدهد من القنوات المميزة الذي لا يعرفها الكثيرون التى تقدم محتوي هادف ومميز للاطفال.

التردد: 11641.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

تردد قناة طيور الجنة 2024

تعمل قناة طيور الجنة على تقديم محتوى يستهدف الاطفال ممن هم اكبر من عمر السبع سنوات:

التردد: 11393

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور بيبي

طيور بيبي هى تابعه لقناة طيور الجنه ومخصصة للاطفال الصغار من عمر شهور وحتى سبع سنوات:

التردد: 11396.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة MBC 3 للأطفال

من القنوات المعروفة من فترة كبيرة تعمل على تقديم كرتون وافلام الانميشن والاجنبية تناسب الاطفال .