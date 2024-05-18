احصل على الشدات بشكل مجاني.. طريقة تنزيل لعبة ببجي 90 فريم بطريقة وشدات مجانية…!! 

لعبة ببجي، أو بلاير أنونز باتل غراوندز، تعد من اهم وافضل الالعاب، وهي واحده من ألعاب الفيديو المفضلة التي يترقبها ملايين اللاعبين حول العالم، بغض النظر عن فروق أعمارهم وتفاوتها، تمثل هذه اللعبة تحدي للسيطرة على ساحة المعركة، حيث يتم دفع اللاعبين إلى استكشاف خريطة شاسعة ومليئة بالمخاطر والفرص المتنوعة، يبدو الهدف بسيطًا، ولكنه يحمل تحديات لا نهاية لها، ومن خلال هذا المقال، سوف نسلط الضوء على كيفية تحميل آخر تحديث لعبة ببجي موبايل، بالإضافة إلى استعراض مميزات هذا التحديث الجديد.

طريقة تحميل اللعبة

تم إطلاق التحديث الأخير للعبة PUBG Mobile بالإصدار V3.2، وتم إدخال بعض التغييرات الجديدة كما يلي:

إذا كنت تستخدم جهاز يدعم 20 إطارا في الثانية، فسيتم ترقية اللعبة إلى دعم 40 إطارا في الثانية.

أما إذا كنت تستخدم جهاز يدعم 40 إطارا في الثانية، سوف تصبح سرعة اللعبة 60 إطارا في الثانية.

وفي حال استخدام جهاز يدعم 80 إطارا في الثانية، ستكون سرعة اللعبة 120 إطارا في الثانية، دون الحاجة لتغيير الجهاز، فقط قم بتحديث اللعبة وفقًا للتوجيهات الموضحة،

يمكنك تنزيل التحديث الجديد للعبة PUBG Mobile من هنا.

وعند شحن شدات، سوف تحصل على عضوية سيزون لمدة 8 أسابيع بشكل مجاني.

أهم مميزات اللعبة