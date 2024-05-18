احصل على الشدات بشكل مجاني.. طريقة تنزيل لعبة ببجي 90 فريم بطريقة وشدات مجانية…!! 

لعبة ببجي، أو بلاير أنونز باتل غراوندز، تعد من اهم وافضل الالعاب، وهي واحده من ألعاب الفيديو المفضلة التي يترقبها ملايين اللاعبين حول العالم، بغض النظر عن فروق أعمارهم وتفاوتها، تمثل هذه اللعبة تحدي للسيطرة على ساحة المعركة، حيث يتم دفع اللاعبين إلى استكشاف خريطة شاسعة ومليئة بالمخاطر والفرص المتنوعة، يبدو الهدف بسيطًا، ولكنه يحمل تحديات لا نهاية لها، ومن خلال هذا المقال، سوف نسلط الضوء على كيفية تحميل آخر تحديث لعبة ببجي موبايل، بالإضافة إلى استعراض مميزات هذا التحديث الجديد.
طريقة تحميل اللعبة
تم إطلاق التحديث الأخير للعبة PUBG Mobile بالإصدار V3.2، وتم إدخال بعض التغييرات الجديدة كما يلي:
- إذا كنت تستخدم جهاز يدعم 20 إطارا في الثانية، فسيتم ترقية اللعبة إلى دعم 40 إطارا في الثانية.
- أما إذا كنت تستخدم جهاز يدعم 40 إطارا في الثانية، سوف تصبح سرعة اللعبة 60 إطارا في الثانية.
- وفي حال استخدام جهاز يدعم 80 إطارا في الثانية، ستكون سرعة اللعبة 120 إطارا في الثانية، دون الحاجة لتغيير الجهاز، فقط قم بتحديث اللعبة وفقًا للتوجيهات الموضحة،
- يمكنك تنزيل التحديث الجديد للعبة PUBG Mobile من هنا.
- وعند شحن شدات، سوف تحصل على عضوية سيزون لمدة 8 أسابيع بشكل مجاني.
أهم مميزات اللعبة
- هذا ويتم ضخ نظام الطقس الديناميكي، وهو يقدم طبقة جديدة من عدم اليقين في التنبؤ بالظروف الجوية، في هذا السياق، يتوجب على اللاعبين التكيف مع تقلبات الطقس المستمرة التي قد تؤثر على مدى الرؤية وانتشار الصوت وحتى كفاءة الأسلحة، القدرة على التكيف تصبح ضرورية بشكل أساسي خلال استخدام العناصر المختلفة وتوظيفها في استراتيجيات القتال.
- يأتي الإصدار 3.2 بتحسينات شاملة في توازن الأسلحة، بالإضافة إلى تعديلات على أداء الأسلحة النارية، هدف هذه التغييرات هو تعزيز التنوع في اختيار الأسلحة وتحفيز مهارات الرماية، سواء كان المفضل هو قتال القريبة المدى أو القنص من بعيد، كل سلاح سوف يجد مكانا له في ساحة المعركة.
- بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات الجديدة للعتاد التكتيكي، من البصريات المتقدمة والقامعات إلى المعدات المتخصصة مثل خطافات التصارع ودروع مكافحة الشغب، توسيع هذه الخيارات يعزز ترسانتك ويفتح أبواب جديدة للاستراتيجيات الإبداعية والعمل الجماعي في الميدان.