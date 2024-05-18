هتخلصي من دوشة عيالك طول النهار .. تردد قناة كراميش للاطفال 2024 على النايل سات

ندى محمد آخر تحديث
هتخلصي من دوشة عيالك طول النهار .. تردد قناة كراميش للاطفال 2024 على النايل سات

مؤخرًا أصبحت قناة كراميش للأطفال محل اهتمام الكثير من الأمهات نظرًا لأن هذه القناة تحظى بشعبية كبيرة عند الأطفال لذلك تعد من أكثر قنوات الأطفال شهرة في العالم العربي، وأهم ما يميز القناة أن المحتوى الخاص بها يجمع ما بين التسلية والتعلم في وقت واحد، ولذلك اليوم سوف نوضح لكم أحدث تردد لقناة كراميش على النايل سات.

تردد قناة كراميش 2024 على النايل سات

تتمتع قناة كراميش بشعبية كبيرة في العالم العربي علمًا بأنها تهتم كثيرًا بجودة المحتوى الذي تقدمه لذلك تجده يتناسب  مع تعاليم الإسلام فضلاً عن التقاليد والعادات الخاصة بالمجتمع، وتأتي بيانات التردد لاستقبال القناة على النحو التالي:

  • القمر الصناعي: النايل سات.
  • التردد: 11430.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل تصحيح الخطأ: تلقائي.

تردد قناة كراميش على عرب سات

  • التردد: 11390.
  • الاستقطاب: عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.

خطوات استقبال قناة كراميش على الرسيفر

من السهل أن يتم استقبال قناة كراميش على جهاز الاستقبال الخاص بك وتأتي خطوات استقبال القناة على النحو التالي:

  • في البداية يتم النقر على زر ok الموجود في الريموت الكونترول.
  • انقر على الإعدادات من الصفحة الرئيسية.
  • بعد ذلك قم باختيار النقر على إضافة قناة.
  • اختيار القمر الصناعي النايل سات.
  • إضافة كل بيانات التردد التي تم ذكرها في الأعلى والتي منها معدل الاستقطاب ومعدل الترميز.
  • انقر على بحث.
  • ثم احفظ القناة.
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