NOW LINK رابط نتائج التاسع حسب الاسم 2024 سوريا عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy في كل المحافظات

رابط نتائج التاسع حسب الاسم 2024، وفرت وزارة التربية السورية رابط نتائج التاسع حسب الاسم 2024 الذي سيتم رفع النتيجة من خلاله بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، حيث من المقرر أن تعلن نتائج التاسع سوريا 2024 في كافة المحافظات خلال الشهر القادم في المدارس وأيضا عبر موقع وزارة التربية السورية، ليكون متاح لكافة الطلاب الحصول على درجاتهم ومجموعهم الكلي بسهولة، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع بالاسم 2024 عبر الموقع الرسمي.

رابط نتائج التاسع حسب الاسم 2024

واليكم تقدم اسرة “البديل” رابط نتائج التاسع حسب الاسم 2024 الذي يمكنك من الاستعلام عن درجاتك في كافة المواد الدراسية فور اعتمادها من قبل السيد الوزير، على أن يتم عقد الامتحانات في المدارس ومراكز الاختبارات التابعة للوزارة بنظام الحضور الفعلي للطلاب داخل اللجان، مع تشديدات وزارية بضرورة أن تأتي أسئلة الامتحانات وفقا لما تم تدريسه بالمنهج طوال العام الدراسي، واليكم طريقة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع برقم الاكتتاب 2024 سوريا:

أولا قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية السورية .

. قم بزيارة قسم النتائج الامتحانية.

حدد نتائج الصف التاسع أو نتائج امتحان شهادة التعليم الأساسي 2024.

حدد اسم المحافظة التي تقطن بها.

قم بادخال الاسم الرباعي للطالب، وكذلك رقم الاكتتاب الخاص به.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك في كل المواد وكذلك مجموعك الكلي الذي حصلت عليه.

جدول امتحانات التاسع في سوريا 2024

إليكم جدول امتحانات الصف التاسع في سوريا 2024 والتي ستنطلق خلال ايام وفقا لتصريحات وزارية، وتنتهي قبل حلول عيد الاضحى: