حساب المواطن يوضح: هل تشمل دفعة يونيو 2024 المتقدمين الجدد في حساب المواطن؟

أوضح برنامج حساب المواطن عدد من الأمور الهامة للمواطنين في كافة أنحاء المملكة، خلال رده على الإستفسارات التي وردت إليه عبر صفحته الرسمية على منصة إكس، في الوقت الذي بدأ فيه المستفيدين، الإستعداد سريعًا من أجل معرفة نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الجديدة المقبلة لشهر يونيو المقبل، وذلك بعد الإنتهاء من صرف دفعة شهر مايو الجاري التي تم تبكيرها وصرفها يوم 9 مايو.

توضيح جديد من حساب المواطن

وأعلن البرنامج أن يستقبل طلبات التسجيل الجديدة من المواطنين المستوفين لشروط الإستحقاق على مدار الساعة من كافة أنحاء المملكة، ومن ثم القيام بفحص الطلبات، وفي حالة قبولها يتم التوضيح من أجل صرف الدفعات للدعم النقدي للمستحقين بشكل شهري، شاملة أيضًا الدعم الإضافي الذي تقرر صرفه حتى نهاية العام الجاري 2024 بموجب أمر ملكي.

كما أوضح البرنامج موعد نزول الدعم للمستفيدين المتقدمين حديثًا، ورد على سؤال من أحد المواطنين بشأن هل تشملهم دفعة يونيو 2024 من حساب المواطن للحصول على الدعم يوم 10 المقبل؟ فجاء الرد أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 أبريل الماضي، سيتم دراسة الأهلية على الفور، ومن ثم القيام بإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابه في دراسة الأهلية، وذلك ضمن دورة الأهلية لشهر يونيو 2024.

استقبال طلبات الإعتراض

كما يعمل البرنامج أيضًا على استقبال طلبات الإعتراض من المواطنين على عمد حصولهم على الدفعة الماضية، أو بخصوص أي مشكلة أخرى تقابلهم تمنعهم من الإستحقاق، مطالبًا بضرورة تحديث البيانات باستمرار عبر الموقع الرسمي.