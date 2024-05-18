لولو تقدم 24 ساعة أروع الأغاني..ثبتها الآن تردد قناة وناسة Wanasah وفرحي أطفالك بأحلى الأغاني يومياً 2024

قناة وناسة تقدم عدد من الأغاني والأناشيد الجديدة التي أحبها الكثير من الأطفال في الفترة الحالية لذلك كسبت القناة الفضائية المجانية شهرة وشعبية كبيرة في بلادنا العربية وأصبحت تلك القناة لها عدد لا حصر له من المتابعين والمشاهدين بسبب عرضها لجميع أغاني لولو التي يحبها الأطفال لذلك سوف نقوم بتوضيح تردد قناة وناسة كيدز لمشاهدة القناة الفضائية بجودة عالية في الصوت والصورة لذلك سوف نوضح التفاصيل في المقال.

استقبل تردد قناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية المتاحة

وضحت قناة وناسة للأطفال بأن تقدم العديد من الترددات المناسبة على القمر الصناعي نايل سات والقمر عرب سات من أجل متابعة ومشاهدة جميع الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

قم بفتح الشاشة والريسفر وعليك الضغط على القائمة الرئيسية من الريموت كنترول ثم الضغط على إدارة الإعدادات ثم قائمة الترددات.

ثم بعد ذلك البحث اليدوي والضغط على أضافة التردد الجديد للقناة الفضائية.

كذلك عليك بعد ذلك كتابة تردد قناة وناسة للأطفال ومعدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.

ثم الضغط على البحث وسوف تنزل لك قناة وناسة على الجهاز.

يمكن بعدها مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد المفضلة لكل الأطفال على تلك القناة الفضائية المجانية.

أقوى تردد لقناة وناسة على نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

كذلك الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

أجدد تردد لقناة وناسة على عرب سات