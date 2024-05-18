خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر inscription.aadl.dz 2024 والشروط

ينتظر المواطنون الجزائريون فتح موقع تسجيلات سكنات “عدل 3″، والذي يتوقع إطلاقه خلال الأيام القادمة وقد أكد وزير السكن اكتمال 90% من سكنات “عدل 3″، مما زاد من حماس المواطنين وتشير مصادر من وزارة السكن والعمران إلى أن المشروع سيشمل ولايات جديدة لم تكن مشمولة في المراحل السابقة و وسوف نتابع جميع التفاصيل المتعلقة بالخطوات المطلوبة للتسجيل.

خطوات التسجيل في سكنات عدل

تعد سكنات “عدل 3” من المشاريع السكنية الهامة التي تهدف الحكومة الجزائرية من خلالها إلى توفير سكن مناسب للمواطنين بأسعار ويمكن التسجيل في المشروع.

الولوج إلى موقع تسجيلات “عدل 3” هو inscription.aadl.dz

من خلال الموقع الإلكتروني، سيتم مطالبة المتقدم بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديه حساب سابق، أو تسجيل الدخول باستخدام بياناته إن وجدت.

بعد تسجيل الدخول، سيُطلب من المتقدم اختيار “عدل 3” من بين خيارات المشاريع السكنية.

سوف تتضمن الإستمارة مجموعة من المعلومات الشخصية والمالية والوثائق المطلوبة.

يُلزم المتقدم بإرفاق مجموعة من الوثائق المطلوبة، مثل نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الدخل، وغيرها من الوثائق حسب الطلب.

بعد إدخال جميع البيانات والوثائق، سيتم إرسال طلب التسجيل بضغطة زر.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

يشهد مشروع سكنات “عدل 3” تطورات جديدة مع اقتراب إطلاق موقع التسجيل. وتشير مصادر مقربة من القائمين على المشروع إلى أن الشروط سيتم تحديثها بشكل كامل وتُنشر في الجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة القادمة والشروط المتوقعة للتسجيل في “عدل 3”: