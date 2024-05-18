ظهرت هسه.. نتيجة أسماء المقبولين في تعيينات عقود تربية ” epedu.gov.iq ” محافظة ذي قار 2024 فى العراق

أسماء المقبولين في عقود تربية ذي قار 2024، أعلنت وزارة التعليم العراقية عن فتح باب القبول في عدد من الوظائف في المؤسسات التعليمية في محافظات العراق على ان تكون هذه النوعية من الوظائف في وظائف الحارس الليلي وموظفين الخدمة، وقد أعلنت المديرية التعليمية التابعة لمحافظة ذي قار العراقية عن أسماء المقبولين في هذه التعيينات عبر الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بها وذلك ليتمكن المتقدمين من الاستعلام عن نتائج عقود التربية في السطور القادمة فتابعونا.

أسماء المقبولين في عقود تربية ذي قار 2024 تعيينات وزارة التربية العراقية

حرصت المديرية التعليمية التابعة لمحافظة ذي قار العراقية بإعلان أسماء المقبولين في تعيينات عقود تربية حيث يمكن ذلك من خلال الإستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وذلك عبر الخطوات التالية:

اولا ستقوم بالدخول الى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية ويمكن الدخول إليها بشكل مباشر من هنا .

يقوم المستعلم بتسجيل الدخول وذلك عبر إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بالمتقدم.

بعد الدخول الي الصفحة الرئيسية يتم النقر على عقود وزارة التربية 50 ألف.

يتم إدراج جميع البيانات الخاصة بالمتقدم.

الضغط على بحث.

يتم بعد ذلك الاطلاع على خانة التعيينات ورؤية ما تم القبول، وفي تلك الحالة يعرف المتقدم موعد المقابلة الشخصية التي سيتم إجراؤها مع المديرية التابع لها.

إجراءات استكمال طلبات التعيين في تربية ذي قار في العراق

حتى يتم استكمال التعيين في الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة التربية في العراق فإن هناك عدد من المتطلبات الأساسية التي يجب القيام بها من أجل القبول والتعيين في تلك الوظائف وهذه الإجراءات والمتطلبات كالتالي: