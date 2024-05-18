بموافقة فورية تمويل شخصي ميسر بدون الحاجة إلى تحويل الراتب حتى 25 ألف ريال عبر منصة سلفة بالتقسيط

يمكن الحصول على تمويل منصة سلفة الإلكترونية من خلال التقديم على المنصة حيث يمكن الحصول على مبلغ يصل إلى 25 ألف ريال سعودي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لفترات سداد مرنة تصل إلى سنتين على الأكثر كما يمكن الحصول على التمويل بهامش ربح منافس ولكن بعد توفير جميع الشروط المطلوبة للحصول على هذا البرنامج التمويلي المخصص لجميع المواطنين السعوديين والذين يعملون في القطاعات المختلفة بالمملكة.

شروط الحصول على قرض منصة سلفة

في الفترة الحالية هناك بعض الضمانات التي يجب توفيرها من أجل الحصول على هذا التمويل الشخصي الذي يتميز بأنه بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وبفترات سداد مجدولة تصل إلى 24 شهر ولكن بعد توفير تلك الشروط كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل فقط على الجنسية السعودية.

كذلك يجب توفير دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي من الموظفين.

كما يجب توفير دخل شهري محدد للعسكريين 10000 ريال سعودي حيث يجب توفيرها للحصول على التمويل.

كما يجب توفير العمر المناسب الذي يبدأ من 23 عام.

منصة سلفة توفر خدمة تمويلية لجميع الموظفين في القطاعات المختلفة بالمملكة.

برنامج تمويل منصة سلفة الإلكترونية