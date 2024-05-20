4500 وحدة جديدة..تخفيض مقدم شقق سكنية للشباب في 8 مدن جديدة للتسهبل من وزارة الإسكان

مقدم شقق سكنية للشباب، الكثير من الشباب الذين يريدون التقديم على شقق الإسكان في المشاريع التي تطلقها الدولة يتساءلون عن كم تبلغ قيمة مقدم التعاقد، لذلك أكدت مصادر موثوقة في وزارة الإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، فقد وضحت أنه مقرر طرح وحدات سكنية تشطيب كامل تبلغ مساحتها 90 متر مربع خصصت للشباب، تابع معي لمعرفة قيمة مقدم التعاقد في هذا المشروع وغيرها من التفاصيل.

مقدم شقق سكنية للشباب

قامت وزارة الإسكان بطرح شقق تم تخصيصها للشباب بقيمة مبلغ يبلغ 4500، وسوف يتم الإعلان عن هذه الشقق خلال الأيام القادمة، لذلك يمكن لجميع الراغبين في الحصول على وحدة سكنية المقرر طرحها في عدد من المدن يأتي من ضمنها السادس من أكتوبر، والمنوفية، وبني سويف، والشرقية.

الجدير بالذكر أن هذه الشقق تطرح بنظام الإيجار للأشخاص منخفضي الدخل، علما بأن عدد هذه الوحدة يبلغ 20 ألف وحدة سكنية.

حيث أن قيمة هذا الإيجار تكون 1500 جنيه للوحدة التي تبلغ مساحتها 90 متر، أما الوحدة التي تكون مساحتها 70 متر فإن قيمة الإيجار الخاص بها تبلغ 1200 جنيه.

ويتم توزيع هذه الشقق بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعي، وتكون مدة هذا الإيجار 7 سنوات.

طرح شقق سكنية بنظام الإيجار لمنخفضي الدخل في عام 2024

كما ذكرت أن عدد الوحدات التي تدرج تحت نظام الإيجار لذوي الدخل المنخفض هما 20 وحدة سكنية بقيمة ايجار 1500 و 1200 حسب مساحتها.

الجدير بالذكر أن هذه الشقق تكون مزودة بكافة الخدمات مثل عدادات الكهرباء والغاز، والمياه التي تكون مسبقة الدفع.

ولكن يجب أن يكون دخل المتقدم للحصول على هذه الوحدة هو 6000 بالنسبة للفرد الواحد، بينما 8000 جنيه للأسرة.