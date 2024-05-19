قول مبرووك للناجحين.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الثاني، قد أصبح نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس متاحة الآن للجميع بعد أن تم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم عن نشر نتيجة امتحانات الطلاب في الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الثاني للأسبوع الجاري، حيث أن انتهى الطلاب من أداء جميع الإمتحانات فيما أعلنت مديريات التربية والتعليم عن بداية أعمال تصحيح الإمتحانات التي انتهت تقريبا في العديد من المحافظات.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي لعام 2024

تم نشر الدرجات الخاصة بالامتحانات عبر المواقع الإلكترونية وقد أصبحت متاحة للإستعلام بالإسم ورقم الجلوس لجميع طلاب الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الثاني لعام 2024، يمكن الإستعلام بكل سهولة عن نتيجة الصف الأول الإعدادي عن طريق استخدام رقم الجلوس فقط وذلك يكون كالآتي:

قد انتهى طلاب الصف الأول الإعدادي من جميع امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

فيما تم التجديد من قبل وزارة التربية والتعليم عن الطريقة الخاصة في الإستعلام عن نتيجة الطلاب.

والتي يمكن الإستعلام عنها من خلال المواقع الإلكترونية أو عن طريق المدرسة بواسطة الإسم أو رقم الجلوس.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الثاني لعام 2024

يمكن الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول لعام 2024 بكل سهولة من خلال التوجه نحو موقع بوابة التعليم الأساسي، وذلك يكون: