هسة صدرت pdf؟؟.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في عموم محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، من المقرر الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الفترة القادمة ليتمكن كل مواطن من سد احتياجات اسرته وشراء كافة المستلزمات بالتزامن مع اقتراب عيد الاضحى الذي يتم فيه شراء الملابس الجديدة واللحوم والاضاحي، ويستفاد من برنامج الرعاية الاجتماعية الارامل وذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي في عموم المحافظات.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حتى تلك اللحظة لم يتم الاعلان عن موعد صدور كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 سواء من قبل وزارة العمل العراقية التي تشرف على هذا البرنامج أو من خلال أي جهة حكومية أخرى، ولكن تم تحديد قيمة الدعم ليبدأ من 105 ألف دينار للفرد الواحد ويزيد وفقا لعدد افراد الاسرة، وتحرص الحكومة على تقديم الدعم المالي للفئات الاكثر احتياجا لاعانتهم على ظروف المعيشة الصعبة في ظل الاوضاع الاقتصادية السيئة، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 وتحميل الكشوف:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

قم بالدخول إلى قسم برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتحديد الوجبة السابعة.

قم بادخال البيانات المطلوبة عن المتقدم لاتمام الاستعلام، مثل:”الاسم، رقم الهوية الوطنية”.

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك كشوف الرعاية الاجتماعية والتي يمكنك تحميلها على الجهاز بصيغة pdf

بعد انتهاء التحميل قم بفتح الملفات وابحث عن اسمك.

شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024

أما عن شروط الحصول على راتب الرعاية الاجتماعية 2024 التي أعلنتها الوزارة فهي كما يلي: