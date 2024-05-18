“حلقات مضحكة” ضبط الآن تردد قناة توم وجيري على الأقمار الصناعية وتابع المسلسل الكرتوني المفضل

قناة توم وجيري تقدم محتوى حصري بمسلسلات مضحكة للأطفال حيث تقدم لهم أحلى المسلسلات الكرتونية الشهيرة والمفضلة لطفلك ومن أهمها كرتون توم وجيري الذي نال إعجاب الملايين من الأطفال الصغيرة ولها قاعدة جماهيرية حاشدة بسبب أنها تقدم جميع الأفلام الكرتونية الجديدة التي نالت إعجاب الكثير لذلك سوف نوضح لكم اليوم التردد من أجل متابعة ومشاهدة جميع الأفلام والمسلسلات العربية الكرتونية على تلك القناة الفضائية.

كيف يتم تحميل تردد قناة توم وجيري الجديدة

قم في بداية الأمر من أجل تنزيل تردد قناة توم وجيري الجديدة لكل الأطفال العربية الصغيرة.

عليك الضغط على القائمة من الريموت كنترول.

ثم بعد ذلك البحث اليدوي على القناة. الفضائية

الضغط على زر أضافة التردد الجديد وكتابة تردد قناة توم وجيري الجديدة.

بعدها كتابة معدل الترميز.

كذلك معدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب أفقي أو عمومي على الريسفر.

ثم الضغط على زر البحث.

سوف تنزل لكم قناة قناة توم وجيري الجديدة.

يمكن مشاهدة جميع المسلسلات والأفلام الكرتونية المفضلة للأطفال على تلك القناة الفضائية.

متابعة ومشاهدة أحلى كرتون للأطفال على قناة توم وجيري الجديدة ومتاحة للجميع على القمر نايل سات وعرب سات.

تردد قناة توم وجيري الجديدة على القمر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

كما تردد القناة: 11315.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

كما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

تردد قناة توم وجيري على القمر نايل سات