تنطلق بعد أيام …جدول امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2023

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية ازدادت عمليات البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري لعام 2024 على محركات جوجل، خلال الساعات الأخيرة من قبل أولياء الأمور وجميع طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد الامتحانات من أجل ذلك انشغل بال الكثيرين حول معرفة جدول الامتحانات الخاص بالثانوية الأزهرية لهذا العام وهذا ما نوضحه السطور التالية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

أعلنت قطاع المعاهد الأزهرية عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية للشعبة الأدبية يبدأ يوم الأحد 2 يونيو وينتهي يوم الأحد 14 يوليو وسيكون الجدول على النحو التالي:

الأحد 2 يونيو 2024 مادة الإنشاء والفقه.

سوف يعقد اختبار مادة القرآن الكريم في الثلاثاء 4 يونيو 2024

الخميس 6 يونيو 2024 سيعقد اختبار مادة البلاغة.

الأحد 9 يونيو 2024 موعد أداء اختبار مادة الجغرافيا.

الثلاثاء 11 يونيو 2024، هو موعد أداء امتحان النحو.

الخميس 13 يونيو 2024 هو موعد اختبار مادة الحديث.

يوم الأحد 23 يونيو 2024، سيكون امتحان مادة التاريخ.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية الشعبة العلمية

يبدأ جدول امتحانات الثانوي الأزهري “القسم العلمي”من يوم السبت 1 يونيو حتى 15 يوليو وسيكون الجدول على النحو التالي: