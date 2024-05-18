وحش الألعاب الجديد.. مواصفات وسعر الهاتف الجديد Infinix GT 20 Pro في السعودية.. انفينكس تبهر الجميع بهاتف جبار

قاربت شركة إنفينكس الإعلان عن إطلاق أحدث هواتفها، الهاتف الجديد Infinix GT 20 Pro، والذي يعتبر تحفة في عالم الألعاب، يتمتع هذا الهاتف بتصميم عصري فريد مع إضاءة RGB المبهرة، بالإضافة إلى مواصفات قوية تجعله منافس لا يستهان به في سوق الهواتف الذكية، معالج الهاتف قوي Dimensity 8200 Ultimate، وشاشة الهاتف من نوع AMOLED كبيرة وبها مميزات كثيرة وبمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، اليكم باقي التفاصيل في هذا المقال.

مواصفات الهاتف

يزخر الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 8200 Ultimate الذي يضمن تجربة استخدام سلسة وأداء فائق في الألعاب.

كما يحتوي على نظام تبريد فائق الكفاءة، مما يبقي درجة حرارة الهاتف منخفضة حتى أثناء الاستخدام الشديد، وذلك من خلال الحفاظ على توازن حراري مثالي.

كاميرا خلفية بدقة 108 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، والبطارية تأتي بسعة تصل إلى 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 45 واط

ولإضافة المزيد من التميز، يتضمن الهاتف معالج مخصص للألعاب الذي يعزز من أداء الألعاب ويمنح تجربة لعب سلسة وممتعة.

ومن بين مميزات التصميم الرائعة، يضفي الإضاءة RGB قابلة للتخصيص للإشعارات والمكالمات لمسة جمالية وتميز فريد على تجربة المستخدم.

كما يتيح هذا التصميم الأنيق والأنيق إمكانية التعبير الشخصي والتخصيص حسب تفضيلات الفرد، مما يعزز تجربة استخدام الهاتف.

ومع وجود سماعات صوت ستيريو من JBL، يتمتع المستخدمون بتجربة صوتية استثنائية أثناء استماعهم للموسيقى أو مشاهدة الأفلام.

توفر هذه السماعات جودة صوت مذهلة وتفاصيل غنية، مما يضمن تجربة ممتعة ومثيرة للحواس في كل مرة يستخدم فيها المستخدمون الهاتف.

سعر الهاتف

يبلغ سعر الهاتف حوالي 1300 ريال سعودي لنسخة 256 جيجابايت، بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت.