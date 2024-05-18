“الناجح يرفع ايده”.. نتيجة الصف الاول و الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الاساسي في كل المحافظات

تزايدت معدلات البحث عن نتيجة الصف الاول و الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2024 خلال الساعات الراهنة وذلك بعد الإعلان عن انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية من قبل وزارة التربية والتعليم، ويبحث جميع طلاب وطالبات الصف الأول والثاني الإعدادي بشغف عن نتائج امتحانات نهاية العام، ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن هذه النتائج خلال الأيام القليلة القادمة، وبعد الانتهاء الرسمي من جميع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات داخل جميع الكنترولات المدرسية.

نتيجة الصف الاول و الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2024

في صدد حديثنا عن نتيجة الصف الاول و الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2024 يجدر بنا الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام الحالي للصف الأول والثاني الاعدادي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية قد بدأت يوم 8 مايو الجاري، واستمرت لمدة خمسة أيام، وكما أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات تتم بالتزامن مع أداء الطلاب للامتحانات بهدف عرض النتائج في أقرب وقت ممكن، أما عن توزيع درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فيتم احتساب كل مادة دراسية من 100 درجة تشمل درجات أعمال السنة ودرجات امتحانات أخر العام، ويشمل ذلك جميع المواد الدراسية مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم والتربية الدينية والتربية الفنية والحاسب الآلي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول و الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2024

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الاول و الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2024 من خلال الطريقة الورقية من خلال مكتب شؤون الطلاب في المدارس، أو عبر الاستعلام الإلكتروني عبر مواقع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات. وفيما يلي الخطوات المفصلة للاستعلام الإلكتروني:

أنقر على بوابة نتائج التعليم الأساسي.

حدد خيار “نتائج سنوات النقل”.

أدخل الرقم القومي الخاص بالطالب.

حدد بعد ذلك المرحلة الدراسية، والتي هي المرحلة الإعدادية.

اختر الصف الدراسي المراد الاستعلام عنها.

تحديد السنة الدراسية، والتي هي 2023/2024.

اختر الفصل الدراسي، والذي هو فصل أخر العام.

اضغط على زر “عرض النتيجة”.

بعد اتباع هذه الخطوات، ستتمكن من عرض نتيجة الطالب المراد الاستعلام عنها والاطلاع عليها بسهولة.