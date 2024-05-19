“اعرفها الآن” نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الأساسي

تعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس محل بحث الكثيرون الآن من الطلاب وأولياء الأمور، فبعد أن أنهى الطلاب الامتحانات وهم يبحثون بشكل مستمر عن النتيجة، حيث تعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي أول اختبار للطلاب في مسارهم الدراسي، لذلك يتشوف إلى معرفتها الجميع، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن النتيجة، وكيفية معرفة النسب من الألوان.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي من خلال موقع نتيجة عن طريق الدخول على الموقع واتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتيجة المخصص لعرض النتائج لجميع المراحل التعليمية.

اضغط على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الدور الثاني.

حدد المحافظة التي ينتمي لها الطالب.

أدخل رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له.

اضغط على عرض النتيجة.

سيتم عرض نتيجة الطالب بالألوان، حيث يدل كل لون على نسبة نجاح الطالب.

كيفية معرفة نتيجه الصف الرابع الابتدائي

تعرض نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان، حيث تعرض نسب النتيجة وتحدد بأربعة ألوان، يحدد كل لون نسبة نجاح الطالب في المادة، أو نجاحه في المرحلة من رسوبه، وذلك كالتالي: