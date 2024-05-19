حصريا.. تابع الحلقة 161 مسلسل المؤسس عثمان بجودة عالية fhd عبر القنوات الناقلة

الحلقة 161 مسلسل المؤسس عثمان، ينتظر العديد من المشاهدين و المتابعين لمسلسل المؤسس عثمان “الجزء الخامس” عرض الحلقة الجديدة من المسلسل، والتي من المقرر أن يتم عرضها على كلاً من ATV تركية و قناة الفجر الجزائرية حيث أن مسلسل قيامة عثمان شهد منذ بداية عرضه وحتى هذه اللحظة نجاحا كبير و ملحوظ على مستوى الوطن العربي وفي تركيا أيضًا واليوم سنتناول أحداث الحلقة 161 من مسلسل المؤسس عثمان وموعد عرضها وتردد القنوات الناقلة لها.

أحداث الحلقة 161 مسلسل المؤسس عثمان

وجدير بالذكر أن الحلقة 161 مسلسل المؤسس عثمان، ستشهد أحداث جديدة وذلك بعد أن تناول المسلسل على مدار الحلقات السابقة القصة الحقيقية لنشأة الدولة العثمانية، وكذلك تسليط الضوء على حياة السلطان عثمان وكيف تصدى للصعوبات و الصراعات التي تعرض لها أثناء قيام الدولة العثمانية، وعرض مراحل تأسيس الدولة العثمانية بالتفاصيل و يُعد مسلسل المؤسس عثمان من أوائل المسلسلات التركية التي قامت بعرض مراحل تأسيس الدولة العثمانية.

أبطال مسلسل المؤسس عثمان

وفي سياق متصل، شارك في بطولة مسلسل المؤسس عثمان نخبة من النجوم الأتراك ومنهم:

ميراي اكاي: والذي يجسد دور ال تشيشك

بوراك أوزجيفيت: والذي يجسد دور الغازي عثمان

أصليهان كارالا: والذي يجسد دور مالهون خاتون

نهاد التنيكايا: والذي تجسد دور أولوف

موعد عرض الحلقة 161 وتردد القنوات الناقلة لها

يذكر أن الحلقة 161 من مسلسل المؤسس عثمان، من المقرر لها عرضها يوم الأربعاء الموافق 22 مايو وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا على قناة ATV تركي، بينما تعرض يوم الخميس الموافق 23 مايو في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا على قناة الفجر الجزائرية ويمكنكم استقبالها على التردد التالي: