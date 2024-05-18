موعد نزال تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك 2024…. والقنوات الناقلة

يس خالد آخر تحديث
موعد نزال تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك 2024…. والقنوات الناقلة
موعد نزال تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك 2024 والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من المشاهدين من شتى أنحاء العالم عن موعد نزال تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك 2024، الذي من المقرر أن يقام مساء اليوم بالعاصمة السعودية الرياض وتحديداً على ملعب “أرينا” والتي تعد أولى جولات النوال لتوحيد الأحزمة العالمية في الوزن الثقيل منذ 25 عام، والتي تسمى بـ “حلبة النار”.

نزال تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك 2024

حيث يجمع هذا النزال القوي بين الملاكم البربطاني تايسون فيوري بطل العالم في الوزن الثقيل، واللاعب الأكراني أولكسندر أوسيك بطل منظمة الملاكمة العالمية،ومن المقرر أن يسجل الفائز في نزال حلبة النار بين “تايسون فيوري، وأولكسندر أوسيك” كبطل أوحد في رياضة الملاكمة للوزن الثقيل بـ 4 أحزمة عالمية، كما أن الفائز سوف يحافظ على سجله خالي من الخسارة،استطاع اللاعبين الوصول إلى المملكة السعودية دون هزيمة ويسعى كلاً منهما أن يخطف لقب أول بطل عالم في الملاكمة بأربعة أحزمة.

موعد نزال تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك 2024

موعد نزال تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك 2024 والقنوات الناقلة
موعد نزال تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك 2024 والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يبدأ نزال حلبة النار بين تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك مساء يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 , سوف يبدأ النزال في الساعة 05:00 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لنزال تايسون فيوري وأولكسندر أوسيك 2024

ويمكنكم متابعة نزال حلبة النار على قناة SSC HD، والسعودية الرياضية، وBT Sport Box Office التي يمكنكم استقبالها من خلال التردد التالي:

تردد قناة BT Sport Box Office

  • التردد: 11386.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الجودة: HD.
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