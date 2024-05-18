pdf تحميل كشوف نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 الدور الاول عبر رابط موقع نتائجنا results.mlazemna.com في عموم المحافظات العراقية

تصدرت نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 محركات البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة حيث حددت الوزارة رابط للاستعلام عن نتائج امتحانات هذه المرحلة دور أول لعام الحالي الذي ينتظره أولياء الأمور بقلق شديد، وأكدت أن تفعيل هذا الرابط سيكون بعد الانتهاء من أداء الامتحانات وإنهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، وسوف نوضح كافة التفاصيل عن هذه النتائج إلى جانب خطوت الاستعلام عنها.

نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024

من المقرر أن بدء من الحادي والعشرين من مايو 2024، ستجري امتحانات الثالث المتوسط في العراق، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن الأسئلة ستكون مناسبة لقدرات الطلاب التحصيلية وستغطي كافة المناهج الدراسية دون أي تعقيدات. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع نتائج الامتحانات هذا العام، وبعد انتهاء الامتحانات، ستبدأ أعمال التصحيح ورصد الدرجات على الفور، ومن المقرر أن يتم رفع نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 على موقع “نتائجنا” الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024

وفي ظل التوجه الدولة للتحول الرقمي لذلك سهلت عملية الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية، وهي:

الولوج إلى موقع نتائجنا.

اضغط بعد ذلك على رابط “نتائج الامتحانات”.

اختر العام الدراسي 2024.

وحدد بعد ذلك الفصل الدراسي المطلوب.

ثم اختر “نتائج الثالث المتوسط دور أول”.

اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

اكتب اسم الطالب ورقم الجلوس.

وأخيرًا، اضغط على زر “عرض النتائج”.

وستظهر كشوف نتائج الطلاب ويمكن تحميل النتيجة المطلوبة.

ويمكن للطلاب أيضًا الاطلاع على نتائج الثالث المتوسط 2024 من خلال المدارس التي ينتسب إليها الطالب وذلك بعد إرسال الإدارات التعليمية لكشوفات النتيجة للمدارس بمجرد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم.