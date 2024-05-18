“إلحق بسرعة أول سحب!” مليون دولار بانتظارك: سجل دلوقتي في مسابقة الحلم 2024 وادخل سحب الجائزة الكبرى!

تعد مسابقة الحلم واحدة من أشهر المسابقات في الوطن العربي والتي أثبتت فعاليتها ومصداقيتها خلال السنوات الماضية منذ بداية إطلاقها، تمنح هذه المسابقة للفائزين جوائز قيمة تصل إلى 1000000 دولار أمريكي، لهذا يريد الكثير من الأشخاص معرفة كيفية التسجيل في هذه المسابقة وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يوجد عدة طرق يستطيع المواطنين من جميع أنحاء العالم العربي من خلالها الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 ومن أبرز هذه الطرق ما يلي:

يستطيع مواطني المملكة العربية السعودية الاشتراك في هذه المسابقة من خلال الرقم التالي 444056،او الاتصال من شبكة سي تي اس على الرقم التالي 888888 58 أو الرقم 131313.

يستطيع مواطني دولة الإمارات الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق الاتصال على الرقم 4455 من شركة الاتصالات.

يقوم مواطني دولة الكويت الاشتراك في المسابقة من خلال الاتصال على الرقم التالي 1 4 1 4.

يتمكن مواطني جمهورية مصر العربية الاشتراك في مسابقة الحلم عن طريق الاتصال من أي شبكة على رقم 8 5 4 5 9.

جوائز مسابقة الحلم 2024

يرغب الكثير من الأشخاص من كافة أنحاء العالم العربي معرفة جوائز مسابقة الحلم 2024، حيث تتمثل هذه الجوائز في كل من الآتي: