«استعلم الآن» رابط نتيجة مسابقة البريد 2024 بالاسم والرقم القومي عبر بوابة الوظائف الحكومية

أطلقت الجهات المختصة رابط نتيجة مسابقة البريد 2024 من أجل الاستعلام عن أسماء المقبولين في وظائف البريد المصري، حيث أعلنت الهيئة عن حاجتها لبعض الموظفين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة منذ شهر فبراير الماضي، وذلك وفق مجموعة من الشروط أقرتها الوزارة، فلقد تم الكشف أنه جاري العمل الآن على فرز ومراجعة الأوراق والمستندات التي قام المتقدمين برفعها من قبل على بوابة الوظائف الحكومية.

رابط نتيجة مسابقة البريد 2024

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بطرح رابط نتيجة مسابقة البريد 2024 عبر الموقع الرسمي، والتي من المفترض إعلانها خلال الأيام القادمة، حيث تم الإعلان مؤخراً أنه يتم العمل حالياً على فحص وتدقيق الطلبات المقدمة، وجاري الانتهاء من رصد الأسماء المقبولة في المسابقة، وقد تتمثل خطوات الاستعلام عن النتيجة في النقاط الآتية:

التوجه مباشرة إلى بوابة الوظائف الحكومية .

اختيار أيقونة الاستعلام.

إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم المكون من 14 رقماً.

كتابة كود التسجيل في المكان المخصص.

الضغط على الاستعلام، ومن ثم الانتظار لحين ظهور حالة الطلب.

أهم التخصصات المطلوبة في مسابقة وظائف البريد المصري 2024

منذ عدة أشهر قامت الهيئة القومية للبريد المصري بالإعلان عن توافر عدة وظائف خالية، وكشفت أيضاً عن أبرز التخصصات المطلوبة لشغل تلك الوظائف الشاغرة، فلقد تسعى الدولة جاهدة إلى توفير فرص عمل مميزة لحاملي المؤهلات العليا ولجميع المواطنين بالأخص الشباب برواتب مجزية بشكل شهري، وذلك من أجل الحد من نسبة البطالة، وفيما يلي أبرز التخصصات المطلوبة: