لو ليك في الفخامة يبقى انت قدها…سعر ومواصفات سيارة BYD سونج برو

سيارة BYD سونج برو هي كروس أوفر مدمجة تصنعها شركة بي واي دي، ولقد ظهرت هذه السيارة لأول مرة في عام 2015، ومنذ ذلك الحين، أصدرت الشركة المزيد من النماذج المحسنة والحديثة، بما في ذلك التحديث الكبير في عام 2018 وفي عام 2019 أطلقت الشركة الجيل الثاني من السيارة، وهو الذي شمل فئة الفيس ليفت بملامح التصميم المستوحاة من وجه التنين والمصابيح الخلفية المتصلة بهيكل السيارة، ولقد استمر إنتاج هذا الجيل حتى عام 2021، حيث قدمت بي واي دي النموذج الجديد الذي يتضمن على مجموعة من أنظمة السلامة الذكية والمتقدمة، إلى جانب تحسينات في وسائل الراحة والترفيه، مما جعل تجربة القيادة هي التجربة الأكثر متعة وتميزا على الإطلاق.

المواصفات الخارجية والداخلية لسيارة BYD سونج برو

تتضمن سيارة BYD سونج برو مجموعة من المميزات المتعلقة بالهيكل والتصميمين الخارجي والداخلي، والذي من أبرزها الآتي:

المقاعد داخل المقصورة مصنوعة من أفخم أنواع القماش على الإطلاق وذلك من أجل التعزيز للراحة والرفاهية للركاب والسائق.

يمكن بكل سهولة ويسر طي المقاعد بنسبة تصل إلى 60 درجة عبر زر موجود على عجلة القيادة.

تحتوي السيارة على لوحة المعلومات الرقمية الكبيرة والواضحة.

تتضمن السيارة مسند الذراع الخلفي وهو المزود بحامل للأكواب، بالإضافة إلى توفره في الجزء الأمامي من المقصورة.

كما تحتوي على فتحات التهوية ونظام التكييف الشامل للسيارة.

تأتي السيارة بالشاشة الرئيسية التي تعمل باللمس بحجم 10 بوصة مع خاصية الشحن اللاسلكي، ونظام صوتي رائع مكون من 9 مكبرات صوت.

تشمل الميزات مستشعر لمراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية بانورامية بزاوية 360 درجة، ونظام للجر وصعود المرتفعات و التحكم بالسيارة في المنعطفات

يوجد هناك أيض ا خاصية لمساعدة السائق في الركن وتوجد حساسات من أجل منع الاصطدام.

سعر سيارة BYD سونج برو

تتفاوت أسعار سيارة BYD سونج برو وذلك بناء على الفئة، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى Comfort من 20,847 دولار أمريكي، ويصل سعرها إلى 23,913 دولار أمريكي وذلك يكون للفئة الأعلى Supreme.