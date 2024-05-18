” فخ اوعى تقع فيه “.. المملكة السعودية تعلن إيقاف صرف الضمان الاجتماعي للمستفيدين في هذه الحالات 1445.. اعرفها واحذرها!!

معاش الضمان الاجتماعي هو واحد من الدعم الذي تقدمه وزارة الموارد البشرية في العراق وذلك لدعم الاسر في المملكة، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أنه سيتم إيقاف المعاش عن بعض الفئات التي لم تقم بالتسجيل على منصات التوظيف بما فيها منصة هدف حيث أنه وفقا للقوانين المنظمة للضمان فإن المادة الخامسة تقر بإيقاف المعاش في حالة لم يتم التقدم على منصات التوظيف واليوم سنتعرف معا على حالات الايقاف المقررة من الوزارة.

إيقاف صرف الضمان الاجتماعي للمستفيدين 1445

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بالإعلان عن قرار إيقاف صرف الضمان الاجتماعي للمستفيدين، وقد جاء هذا القرار في حق المستفيدين الذين لا يبحثون عن عمل من خلال التقدم الى منصات التوظيف ومن أهمها منصة هدف.

وفقا لما تحدده اللوائح الخاصة بتنظيم المعاش فإن المستفيدين الذين لا يبحثون عن عمل ولا يقبلون بطلبات التوظيف و التدريب فإنهم في تلك الحالة سيتم قطع صرف الدعم عنهم.

حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي وما هي أسباب الإيقاف؟

لقد نص القانون الجديد على بعض الحالات التي تحتاج فيها الى إيقاف الدعم المالي من الوزارة وقد جاءت هذه الحالات كالتالي: