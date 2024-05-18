“هتكسر الأسواق” سماعات لاسلكية Tone Free T90S بسعر اقتصادي ومواصفات عالية!

أعلنت شركة LG بطرحها سماعة لاسلكية في الأسواق بسعر عالي نسبيا بالنسبة لإمكانياتها ومميزاتها الجبارة للحصول على صوت نقي ومميز، فشركة LG من أهم المراكز التي تنتج الإلكترونيات في الأسواق ولديها سمعة جيدة بين المستخدمين، كما تأتي السماعات بتصميم أنيق ومناسب، بالإضافة إلى سدادات أذن مضادة للحساسية وناعمة جدا، والجدير بالذكر علبة الشحن التي تأتي بها السماعة فهي تحتوي على مصدر ضوء حماية من الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم السماعة حتى وصولها إلى المستخدم، وفي السطور التالية سوف نعرض أهم المواصفات والمزايا التي تحتوي عليها سماعات Tone Free T90S.

مواصفات سماعات Tone Free T90S

تحمل الساعة عدة مواصفات وتقنيات تعمل بها تجعلها أفضل اختيار أمامك فتأتي بالمواصفات الآتية:

تأتي بتقنية (Dolby Head Tracking) لتقدم تجربة صوتية حية ثلاثية الأبعاد وهذا يأتي من حركات رأس المستخدم.

تدعم السماعة تقنية (Dolby Atmos) التي تساعد في إنتاج صوت عالي الدقة.

تضم السماعة ثلاثة ميكروفونات مدمجة بالإضافة إلى وحدة مخصصة لتلقي الصوت وتضخيمه.

إنتاج صوت عالي الجودة أثناء إطلاق المكالمات.

والجدير بالذكر دعم السماعة خاصية الاقتران بجهازين معا في آن واحد.

تحميل السماعة بطارية تجعلها تعمل لمدة تسع ساعات متواصل.

كما يمكن الحصول على 36 ساعة أخرى من خلال استخدام علبة الشحن.

بدأ طرح السماعة في الأسواق بداية من شهر مايو الجاري بألوان الأبيض والأسود وبسعر يصل إلى 200 يورو.

مميزات سماعة Tone Free T90S

تنفرد سماعة LG Tone Free T90S بعدة مميزات تتمثل في كل ما يلي: