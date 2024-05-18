“هنا برابط شغال”.. نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 دور اول عبر موقع نتائجنا في محافظات العراق

يهتم العديد من الطلاب وأولياء الأمور بالتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 خاصة أنها من أهم المراحل التعليمية للطلاب بالعراق، ومن خلالها يستطيع الطالب تحديد مستقبله التعليمي والمهني فيما بعد، ولأن وزارة التربية والتعليم بالعراق تعي أهمية هذه المرحلة لذلك حدد مواقع مخصصة للإعلان عن النتيجة، وفي هذا الصدد سوف نوضح المزيد من التفاصيل حول هذه النتائج، وكيفية الاستعلام عنها.

نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف السادس الإعدادي سوف تبدأ بداية من الثامن من يونيو وفقا للجدول التالي:

مادة التربية الإسلامية: يوم السبت الموافق 8 يونيو.

التربية الإسلامية: قسم الفنون في يوم الأحد الموافق 9 يونيو.

اللغة العربية: يوم الإثنين الموافق 10 يونيو.

اختبارات اللغة العربية: لقسم الفنون يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو.

الرياضيات لقسم الفنون: يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو.

ومن المتوقع أن تمر امتحانات هذه المرحلة بدون أي صعوبة حيث ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وسوف تكون نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 مرتفعة عن الأعوام السابقة وذلك لأن الأسئلة ستكون مألوفة من المناهج الدراسية، مما يضمن حصول الطلاب على درجات تؤهلهم للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، وبالتالي، يتحققون طموحاتهم الأكاديمية بنجاح.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024

تم الإعلان عن رابط نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2024 من خلال الخطوات التالية وجاءت الخطوات على النحو التالي: